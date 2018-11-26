گردش مالی ۴هزار میلیارد دلاری غذای حلال در دنیا/سهم ایران؛یک درصد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا تقوی در نشستی خبری با بیان اینکه بحث غذای حلال، جریانی است که در جامعه جهانی ایجاد شده است، گفت: این بحث ریشه در جامعه اسلامی دارد و منظور از حلال، کالاها و فرآورده هایی است که طبق ضوابط اسلامی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه هر کالایی که بر اساس قواعد شرع اسلام تهیه شده باشد مُهر حلال می خورد، افزود: کیفیت و سلامت این کالاها اطمینان خاطر برای جامعه ایجاد می کند.

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال تصریح کرد: غذای حلال تنها یک مبادله اقتصادی نیست بلکه جریانی اسلامی است که به صورت غیرمستقیم اسلام را هم تبلیغ می کند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده گردش اقتصادی و مالی غذای حلال در دنیا بسیار قابل توجه و چیزی حدود ۴ هزار میلیارد دلار است.

وی با اشاره به سهم ایران در این تجارت جهانی گفت: با اظهار تاسف فراوان، کشور ما در این زمینه بسیار عقب و سهم آن حدود یک درصد است که رقم بسیار پایینی است.

تقوی با اشاره به اینکه برخی کشورها که به اندازه ما ادعا ندارند در این زمینه بسیار جلوتر هستند، گفت: با ارائه کالاهای باکیفیت تر، برگزاری نمایشگاه بیشتر و آشنا کردن مردم با این بحث، ظرفیت اقتصادی و حجم مبادلات بسیار بیشتر خواهد شد.

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال با تاکید بر اینکه تغذیه یکی از مسائل مهم جامعه است، گفت: دو رکن کیفیت و کمیت در این زمینه بسیار مهم است و تامین تغذیه کافی و سالم برای افراد جامعه نشان دهنده جامعه پیشرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در صورت تامین تغذیه کافی و سالم برای جامعه می توان به لحاظ فکری و بینش افراد جامعه را رشد داد، گفت: به همین دلیل است که می گویند عقل سالم در بدن سالم است.

تقوی ادامه داد: بنابراین همه مسئولیت سلامت جامعه بر عهده وزارت بهداشت و درمان نیست بلکه دستگاه هایی که در تولید و عرضه محصولاتی که مردم استفاده می کنند نقش دارند در امر سلامت نیز تاثیرگذار هستند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تغذیه گاهی جنبه سیاسی پیدا می کند و از این نظر بحث بسیار مهمی است، گفت: کافی است جامعه ای در زمینه تامین و تهیه غذای خود به دیگران وابسته باشد، در صورتی که با هر یک از تامین کنندگان غذای خود دچار مشکل شود، آن جامعه دوام نمی آورد و مردم نمی توانند این مسئله را تحمل کنند به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته دنیا بر تامین محصولات استراتژیک بسیار تاکید می کنند و می خواهند که در این زمینه خودکفا باشند. به همین جهت یارانه در اختیار بخش تولید قرار می دهند و سرمایه گذاری می کنند.

تقوی با بیان اینکه برخی اظهار می کنند می توان با نصف پولی که خرج تولید می شود مواد غذایی را وارد کرد، افزود: حتی اگر این جمله درست باشد، پیامدهای آن قابل چشم پوشی نیست. خوشبختانه طی سالهای اخیر کشور ما در تولید گندم خودکفا شده و حتی مقداری محصول مازاد نیز داریم که این جای امیدواری دارد.

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال با تاکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین ارکان امنیت ملی است، گفت: این بحث همچنین نماد و نمودی از جریان تمدنی یک ملت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان دامپزشکی با ۳۸ هزار نیرو در سراسر کشور بر سلامت محصولات غذایی نظارت دارد، گفت: این نیروها بر سلامت مواد غذایی از مبدا تا سر سفره مردم نظارت می کنند. به عنوان مثال در برزیل، کشتارگاه هایی در اجاره ما هستند و تجار از آنجا گوشت وارد می کنند. در تمام این کشتارگاه ها دامپزشک و ناظر شرعی وجود دارد که باید سلامت کالا را تائید کند. حتی زمانی که این کالا در کانتینر و کشتی قرار می گیرد تا به کشور حمل شود، ناظرین و دامپزشکان بر آن نظارت می کنند.

تقوی اضافه کرد: ناظرین شرعی آموزش کامل می بینند. از آنها امتحان گرفته می شود و بعد در مصاحبه شرکت می کنند. افراد در صورتی که تمام این مراحل را با موفقیت طی کنند، به شرکت هایی که می خواهند از کشورهای مختلف غذا وارد کنند، معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیشتر کشورهای عربی از جمله بحرین و کویت ذبح ایران را قبول دارند، گفت: این کشورها معمولاً اعلام می کنند ذبحی که توسط ایران انجام شده مورد پذیرش آنها است و خودشان ناظر به مبدا نمی فرستند.

تقوی با اشاره به اینکه در خلل کنفرانس وحدت اسلامی مذاکراتی را انجام دادیم که نظرات نمایندگان کشورهای حاضر را در این زمینه جلب کنیم، گفت: متاسفانه بحث غذای حلال در کشور ما متولی های مختلفی دارد که همین مسئله باعث شده ناهماهنگی های زیادی در این زمینه ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه صادر کنندگان ایرانی برند حلال را از کشورهایی مانند مالزی دریافت می کنند، گفت: ما باید مسئولیت غذای حلال را که در اختیار نهادهای مختلف قرار دارد تجمیع کنیم یا اینکه هماهنگی های لازم را بین این نهادها به وجود بیاوریم تا دیگر شاهد چنین ناهماهنگی هایی نباشیم.

وی تاکید کرد: کشورهایی مانند مالزی در این زمینه فعال هستند اما کشور ما فعالیت مناسبی را انجام نداده و در دنیای امروز که محل رقابت است، هرکس که فعالتر باشد بازار را در دست خواهد گرفت.

رئیس شورای عالی نظارت بر غذای حلال با بیان اینکه ما در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این هستیم که یک دفتر یا معاونتی را برای پیگیری این مسئله در داخل و خارج از کشور ایجاد کنیم، گفت: چرا که ما متولی متمرکز نداریم که کارها را به درستی انجام دهد و آنها را پیگیری کند.

وی گفت: به عنوان مثال کشور ما سالانه نیاز به ۳۵۰۰ تن ژلاتین دارد که این محصول از استخوان های گاو، خوک و غیره تهیه می شود. ضمن اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها بر بحث سلامت این محصول نظارت دارد و مسئله حلال بودن آن بر عهده این وزارتخانه نیست. زمانی که این کالا وارد کشور می شود و ما می گوئیم چگونه اجازه ورود می دهند، آنها اعلام می کنند بر اساس سلامت به این محصول اجازه ورود داده اند و به حلال بودن آن کاری ندارند که همه اینها ناشی از ناهماهنگی هایی است که عنوان شد که ما باید این مسائل را رفع کنیم.