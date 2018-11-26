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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

مشترکان ۱۳۹ میلیارد تومان به برق مازندران بدهکار هستند

مشترکان ۱۳۹ میلیارد تومان به برق مازندران بدهکار هستند

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ، طلب این شرکت را از مشترکان برق در استان ۱۳۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی پیش ازظهر شنبه در جلسه بررسی و پیشگیری مشکلات حوزه برق شهرستان جویبار با بیان اینکه طلب کل این شرکت از دستگاهها و مردم ۱۳۹ میلیارد تومان است ، گفت: ما هیچ منبع دولتی نداریم و هزینه های شرکت توسط مشترکین و نصب انشعاب تامین می شود.

شهابی با اشاره  به اینکه به صورت مشارکتی با شهرداری در خصوص برقدار کردن سطح شهر همکاری خواهیم کرد، افزود: تامین برق پارکها و میادین باید به صورت صد درصدی توسط شهرداری ها انجام شود.

وی با اعلام اینکه اداره راهداری مبلغ حدود ۶/۵ میلیارد تومان به شرکت توزیع برق بدهکار است ، اظهار داشت: در خصوص برقدار کردن چاههای کشاورزی این شرکت هیچ اعتباری در این خصوص ندارد و براساس قوانین و مقررات تعریض کوچه ها برعهده شهرداری و دهیاری هاست  و اجرای تامین برق برعهده شرکت توزیع برق است.

کد مطلب 4468331

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