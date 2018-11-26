مشترکان ۱۳۹ میلیارد تومان به برق مازندران بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی پیش ازظهر شنبه در جلسه بررسی و پیشگیری مشکلات حوزه برق شهرستان جویبار با بیان اینکه طلب کل این شرکت از دستگاهها و مردم ۱۳۹ میلیارد تومان است ، گفت: ما هیچ منبع دولتی نداریم و هزینه های شرکت توسط مشترکین و نصب انشعاب تامین می شود.

شهابی با اشاره به اینکه به صورت مشارکتی با شهرداری در خصوص برقدار کردن سطح شهر همکاری خواهیم کرد، افزود: تامین برق پارکها و میادین باید به صورت صد درصدی توسط شهرداری ها انجام شود.

وی با اعلام اینکه اداره راهداری مبلغ حدود ۶/۵ میلیارد تومان به شرکت توزیع برق بدهکار است ، اظهار داشت: در خصوص برقدار کردن چاههای کشاورزی این شرکت هیچ اعتباری در این خصوص ندارد و براساس قوانین و مقررات تعریض کوچه ها برعهده شهرداری و دهیاری هاست و اجرای تامین برق برعهده شرکت توزیع برق است.