به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران بهزیستی که با حضور معاونان و دیگر مسئولان این اداره کل برگزار شد از حضور ۹ تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی در میان زلزله‌زدگان خبر داد و اظهار داشت: چهار تیم تخصصی متشکل از کارشناسان معاونت های اداره کل بهزیستی استان برای بررسی مشکلات به این مناطق اعزام شدند.

وی افزود: از حوزه معاونت توانبخشی کارشناسان برای شناسایی معلولان احتمالی جدید، از حوزه اجتماعی برای بررسی وضعیت خدمات دهی نیروهای اورژانس اجتماعی و آسیب های احتمالی در این مناطق حضور دارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: وضعیت مسکن‌های آسیب دیده احتمالی مددجویان تحت پوشش و وضعیت اشتغال آنها توسط کارشناسان معاونت اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: تیم کمیسیون پزشکی تعیین و نوع شدت معلولیت بهزیستی نیز به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب اعزام می شود.