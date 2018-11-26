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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

نخست وزیر اسپانیا:

جبل الطارق حاکمیت مشترک داشته باشد

جبل الطارق حاکمیت مشترک داشته باشد

نخست وزیر اسپانیا در سخنانی پس از توافق برگزیت در بروکسل خواستار حاکمیت مشترک لندن-مادرید بر تنگه جبل الطارق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا در سخنانی پس از توافق 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت اظهار داشت: سیاست اسپانیا در شرایطی که انگلیس در حال خروج از اتحادیه اروپا است، به این اتحادیه نزدیک تر است. 

وی در توضیح گفته خود با اشاره به مناقشات 300 ساله بر سر تنگه جبل الطارق میان انگلیس و اسپانیا خاطر نشان کرد: پیشنهاد می دهم پس از آنکه انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرد، تنگه جبل الطارق بصورت مشترک میان دو کشور اداره شود. 

نخست وزیر اسپانیا افزود: در صورت حاکمیت مشترک جبل الطارق می توان امتیازهای اتحادیه اروپا را نیز شامل این تنگه کرد. 

سانچز همچنین گفت: مادرید پس از ماه مارس تمام مسائلی که مربوط به تنگه جبل الطارق می شود را به بحث و گفتگو با مقامات انگلیس خواهد گذاشت.

کد مطلب 4468343
شقایق لامع زاده

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