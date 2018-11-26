به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی صبح دوشنبه در همایش بزرگ بسیجیان استان زنجان، با بیان اینکه بسیج همواره خالق بهترین و زیباترین صحنه‌ها در تاریخ بوده است، افزود: آنچه که امروز بیش از هر چیز دیگری مشهود است، این است که کشورهای اسلامی توانسته‌اند با الگو قرار دادن بسیج مستضعفان، هسته‌های مقاومت و بسیج را در کشورهای خود راه بیاندازند.

وی با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث شده است بسیج تا به امروز عملکرد موفقی در همه عرصه‌ها داشته باشد، تفکر دشمن‌ستیزی بسیج بوده است، ادامه داد: بسیج از همان ابتدای تشکیل به فرمان بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، با قدرت در مسیری که تعیین شده بود، قرار داشته و این راه بعد از گذشت چهل سال هنوز هم با قوت ادامه داشته است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با یادآوری اینکه رهبر فرزانه انقلاب از بسیج به‌عنوان نهادی فعال در همه میدان‌ها یاد کرده‌اند که این فعال بودن بارها در عرصه‌های مختلف، از جمله میدان جهاد، شهادت، سازندگی، محرومیت‌زدایی، علمی و ... به اثبات رسیده است، تصریح کرد: بسیج با اقداماتی که انجام داده، بی‌تردید توطئه‌های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را باطل کرده است.

کرمی در ادامه با بیان اینکه بسیج تا به امروز به معنای واقعی کلمه توانسته است انقلاب اسلامی را در همه عرصه‌ها بیمه کرده و سربلندی را برای ایران اسلامی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: اینک که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، جوانان و بسیجیان استان زنجان، گوش به فرمان ولایت، آماده برگزاری جشن‌های چهل سالگی انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه نقش بسیج در مقابله با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی بیش از همه نمود داشته و تا به امروز نیز این امر به قوت خود باقی است، گفت: تسلیم نشدن در برابر شیطان بزرگ، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بسیج است که برای تداوم سربلندی ایران اسلامی، این تفکر باید در همه اقشار جامعه متجلی شود.