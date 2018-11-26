شهرداری نهاوند به منطقه «رضی آباد» خدمات شهری ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان؛ حسن ربانی ارشد در جلسه ستاد باز آفرینی پایدار نهاوند که با حضور نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان برگزار شد؛ اظهار داشت: تمام فرایند قانونی الحاق روستای «رضی آباد» به شهر انجام شده است.

وی ادامه داد: شهرداری نهاوند باید به «رضی آباد» خدمات شهری ارائه کند چراکه «رضی آباد» دیگر روستا نیست و یک منطقه شهری محسوب می شود.

ربانی افزود: برای بافت فرسوده نهاوند با توجه به اینکه این شهرستان روی گسل اصلی زلزله قرار دارد، برنامه بازبینی پیش بینی شده و برای تایید به تهران ارسال شده است.

مهندس ربانی ارشد گفت: با توجه به امضای قرار داد سال ۱۳۸۸ برای حل مشکلات شهرک شهید حیدری نهاوند باید جلسه ای با حضور فرماندار، شهردار و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان برگزار شود تا موانعی که موجب تاخیر در حل مشکلات این شهرک شده، شناسایی و رفع شود.