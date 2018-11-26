فرهنگ بسیجی یک تفکر ارزشمند است/ تکلیف مدار بودن بسیجی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نوذرنعمتی ظهر دوشنبه در همایش سالروز تشکیل بسیج مستضعفین با بیان این مطلب که شروع فعالیت بسیج به سال های قبل از انقلاب بر می گردد، گفت: در سال ۴۲ بسیج توسط امام(ره) تشکیل اما نه به طور ظاهری و اوج قدرت آن در ۲۲ بهمن ۵۷ نمایان شد که در اوج قدرت رژیم پوشالی پهلوی قدرت تفکر بسیج و باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی ادامه داد: در حالیکه استکبار وضعیت کشور ما در روزهای آخر رژیم پهلوی رصد می کرد کارشناسان متعدد از جمله ژنرال معروف آمریکایی به کشور اعزام شد که با ترفندهایی که داشتند می خواستند از پیروزی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند و با بررسی وضعیت به این نتیجه رسیدند جلوگیری از پیروزی از محالات است سپس تصمیم گرفتند انقلاب را به همان مسیری که می خواهند ببرند.

وی با بیان اینکه برای آنها فرقی نمی کند چه کسی حکومت کند تصریح کرد: محمدرضا شاه یا صدام برای آنها فرقی نمی کند برای آنها مهم این است که دستوراتشان اجرا شود و تصمیم گرفتند چطوراین انقلاب در مسیر خودشان قرار دهند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این مطلب بلافاصله در روز ۲۳ بهمن وارد جنگ با استکبار شدیم اظهار داشت: با تسخیر لاله جاسوسی و اسنادی که از آنها رو شد و اتفاقاتی که بعد از آن رخ داد یکی از اقدامات حضرت امام(ره) اولین برنامه مدون رفراندوم نوع حکومت بود که جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸ شکل گرفت.

امیرنعمتی با بیان اینکه اولین حمله نظامی عراق ۱۳ فروردین بود و گفت:همزمان با این وضعیت به فرمان امام(ره) در ۲۸ فروردین ارتش جمهوری اسلامی و در ۲ اردیبهشت تشکیل سپاه پاسداران و پنج آذر فرمان تشکیل بسیج مستضعفین از سوی فرمان صادر شد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در آن زمان دشمن به هیچ فردی در هر نوع قشری که بود رحم نمی کردند و هر کسی که دل در گرو این نظام داشتند را ترور می کردند.

نعمتی با بیان این مطلب که امام(ره) با این سه فرمان که صادر کردند امنیت کشور بیمه شد اظهار داشت: امنیت زیرساخت، زیربنا و شرط لازم و کافی برای فعالیت های هر کشوری است و با وجود ارتش و سپاه ۲۰ هزار نفری آن زمان و با داشتن این همه دشمن امنیت را نمی توانست تامین کند.

وی عنوان کرد: انقلاب ما یک انقلاب مردمی است که بر پایه اسلام تشکیل شده و بسیج امنیت را برای نظام جمهوری اسلامی به وجود آورد به تعبیر مقام معظم رهبری در هیچ کشور دنیا بسیج آن کشور به درخشندگی بسیج ما نیست.

نعمتی با اشاره به این مطلب که در حالی که جنگ تمام شد اما نیاز ما به بسیج تمام نشده است گفت: تا وقتی که دشمنی داریم احتیاج به بسیج هم داریم و فرهنگ بسیجی یک تفکری است که در قالب تشکیلات شکل گرفته و باید نمود خود را داشته باشد و هر جایی که کشور ما نیاز دارد بسیج حاضر است.

جانشین نیروی زمینی ارتش ادامه داد: با توجه به سخن مقام معظم رهبری که می فرماید «بسیجی یعنی علی (ع) که تمام وجودش وقف اسلام کرد یک بسیجی باید هم در ظاهر و هم در باطن خود مانند حضرت علی(ع) باشد».

وی شجاعت، بردباری، ایمانی ولایتمداری ومهربانی را از ویژگی های، بسیجی دانست و گفت: باید یک بسیجی ارزش های اسلامی را رعایت کند و از همه روزی هایی که خداوند به او داده است را انفاق کند یک بسیجی تکلیف مدار است و بسیج فقط مختص کسانی که در بسیج ثبت نام کردند نیست و هرکسی که ارزش های بسیجی بودن را محترم بشمارد و برای آنها ادعا و تشکر کند بسیجی است.