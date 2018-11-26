به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هفت برادر» نوشته «مارگارت می» با تصویرگری جین و موسین تسنگ، اثری فولکلور است که برای مخاطبان 10 تا 12 سال از سوی کانون پرورش فکری بازنشر شده است.
این کتاب با ترجمهی سیدحبیبالله لزگی برای پنجمین بار راهی بازار کتاب شده است.
»هفت برادر»، همانطور که از نام آن مشخص است، داستان چند برادر است. این برادران شباهت ظاهری زیاد و قدرتهای خارقالعاده دارند. بالاخره روزی میرسد که این برادرها با امپراطور ستمگر و سپاهیانش روبرو میشوند و مبارزه با ظلم را آغاز میکنند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: روز بعد، سربازان هر دو سپاه جلو دویدند و عقب دویدند و مقدار زیادی بوته و شاخه و تخته و علفهای خشک جمع کردند. آنها آتش بزرگی روشن کردند که دود آن از این طرف چین به آن طرف چین میرسید. برادر ششم وسط آتش بود، اما آنهمه آتش هم نمیتوانست او را گرم کند.
«هفت برادر» در قطع بیاضی و با قیمت 5هزار تومان به دست مخاطبان رسیده است.
شمارگان این کتاب که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده در پنجمین مرحله چاپ به 50هزار نسخه رسیده است.
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