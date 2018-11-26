محورهای ارتباطی جویبار با مشکل روشنایی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین قاسم زاده ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه برق شهرستان اظهار داشت: ۴۱ چراغ چشمک زن در محورها نصب شده بود و این آمار در حال حاضر به ۴۵ چراغ رسیده است.

وی افزود: در برخی محورهای ساحلی چراغ ها در شب خاموش است که این نقیصه باید برطرف شود.

فرماندار جویبار یکی از راهکارهای کاهش هزینه تولید در حوزه کشاورزی را برقدار کردن چاههای کشاورزی بیان کرد و گفت؛ بخش اعظم اقتصاد این شهرستان مربوط به کشاورزیست و اراضی پایین دست این منطقه نیاز به نیروی برق برای انتقال آب دارند.

سیدعلی اسد با اعلام اینکه کمبود ولتاژ برق در برخی معابر این شهرستان وجود دارد، افزود: بحث روشنایی و امنیت در معابر و میادین این شهرستان توسط دستگاههای ذیربط انجام شود و در بازدیدهایی که در سطح شهر داشتم خاموشیها به آن غلظتی که در فضاهای مجازی عنوان شده، نبوده است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان جویبار با بیان اینکه ۲/۵ میلیاردتومان از دستگاههای اجرایی و مردم طلب داریم، گفت:زمان سرما و بحران آغاز شده و باید خدمات مطلوبی در زمان بحران به مردم ارائه شود.

سید خندان با اشاره به اینکه دربارندگی اخیر ۲۱۰ میلیون تومان به تاسیسات برق شهرستان خسارت واردشد، افزود: اصلاح بهینه باید در زمان حاضر انجام شود تا مردم در تابستان با کمترین مشکل قطعی برق مواجه شوند ، که متاسفانه بودجه ها در این زمینه بسیار کم بوده است.