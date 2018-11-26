گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است/لزوم هوشمندسازی گمرکات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اقتصاد هوشمند اظهارداشت: باید گمرک را مجهز به بهترین ابزارها کنیم. برای افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی و افزایش سهم گمرک در دستمزد دولت باید به ابزار و زبان گویا و هوشمند مجهز شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گمرک باید به گونه ای فعالیت کند که احساس نکنیم در این ارگان تخلفی رخ می دهد. گمرک باید پیشتاز هموارسازی مسیر توسعه و تولید در کشور باشد.

وی با بیان اینکه گمرک نقش سنتی، فشل و درجازن ندارد، گفت: گمرک یک سنگربان قوی است که از تولید داخل و سهم اقتصاد ایران در بازار بین الملل محافظت می کند.

دژپسند تأکید کرد: گمرک دو وظیفه؛ تسهیل عبور نیازمندی های تولید به داخل کشور و برطرف کردن عوامل مزاحم تولید داخل کشور را برعهده دارد. برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای سرمایه ای با رعایت قوانین، فرش قرمز پهن می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین در چارچوب قانون با بروز فساد مقابله می کنیم، در واقع برای مقابله با فساد، اعمال قانون می کنیم نه اعمال زور.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا به کشورباید چشم عقاب داشته باشیم، گفت: یکی از برنامه های جدی رئیس جمهور مبارزه با قاچاق است که برای تحقق این امر باید گمرکات کشور را مجهز کنیم.

دژپسند در ادامه اظهارداشت: همچنین کاهش زمان و هزینه در گمرک بسیار مهم است، زیرا منجر به ایجاد شرایط خوب برای تولید محصولی می شود که می تواند در بازارهای بین المللی عرضه شود.

وی با بیان اینکه گمرک باید فاصله کشور را با کشورهای دیگر در شاخص آزادی اقتصاد کم کند، گفت: گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است. ما سالها توانستیم با حیله های دشمن مقابله کنیم، الان هم قطعا می توانیم به این مقابله ادامه دهیم.

