به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المانیتور»، «بن کاسبت» نویسنده و تحلیلگر اسرائیلی اذعان کرد که انتشار تصاویر نیروهای یگان ویژه و سری اسرائیلی که دو هفته پیش برای انجام عملیات وارد شرق خان یونس شدند و افشای جزئیات این عملیات خطرناک، فاجعه‌ای بزرگ برای رژیم صهیونیستی است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که انتشار تصاویر این نیروها توسط جنبش حماس، فاجعه‌ای بزرگ برای یگان سری رژیم صهیونیستی است که در کشورهای خارجی مشغول به فعالیت است و اکنون شیوه فعالیت این یگان برای همه رو شده است.

وی پیش‌بینی کرد که رژیم صهیونیستی مجبور به ایجاد تغییراتی راهبردی در شیوه فعالیت یگان‌های سری خود در خارج شود که در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و انجام برخی عملیات‌های سری فعالیت دارند.