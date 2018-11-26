به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی در دیدار با «بو عبدالله غلام الله» رئیس شورای اسلامی الجزایر با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه سفرهای سران دو کشور باعث شده است که اسناد و تفاهم‌نامه‌های فیما بین به سمت اجرایی شدن برود.

وی ادامه داد: در حوزه‌های فرهنگی بین دو کشور زمینه‌های همکاری زیادی وجود دارد. روابط خوب سیاسی و اقتصادی بین دو کشور کمک می‌کند روابط فرهنگی افزایش یابد، سینمای ایران یکی از فرصت‌ها برای همکاری در حوزه فرهنگی با الجزایر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سینمای ایران موقعیت متمایزی در سطح منطقه و جهان دارد، در سال گذشته بیش از چهار هزار فیلم بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن ساخته شده و در این میان حدود ٥٠٠فیلم ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جایزه گرفته‌اند.

صالحی یادآور شد: برای استفاده از فرصت‌های ارتباطی از طریق سینمای ایران تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه تنظیم شده است که می‌توان آن را مبنا قرار داد. در حال حاضر نیز یک فیلم مشترک در حال تولید است که دامنه این همکاری را می‌توان وسیع‌تر کرد.

وی افزود: علاوه بر فیلم بلند در بخش فیلم‌های مستند و کوتاه هم ظرفیت‌های خوبی داریم، حوزه فیلم‌های کوتاه و مستند برای معرفی زمینه‌های مختلف فرهنگی دو کشور می‌تواند شرایط خوبی را فراهم کند، فیلم‌سازان کوتاه و مستند ایرانی از میراث‌های تاریخی و ملی سایر کشورها استفاده کرده‌اند و این امر مورد استقبال سایر کشورها هم قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت روابط گردشگری بین دو کشور گفت: در زمینه روابط گردشگری می‌توان بین دو کشور ارتباط خوبی برقرار کرد، هم در ایران آثار تاریخی وجود دارد و هم الجزایر برای ایرانی‌ها جذاب است، در سند اجرایی گردشگری بین دو کشور می‌توانیم بهتر عمل کنیم و آژانس‌هایی که در ایران و الجزایر در این بخش فعالیت دارند را باید فعال‌تر کرد.

صالحی در ارتباط با گفت‌وگوهای نخبگان بین ایران و الجزایر به عنوان حوزه همکاری دیگر بین دو کشور اظهار کرد: مسائل مختلف اجتماعی و خطر افراط‌گرایی و تروریسم موضوعاتی است که دو کشور علاقه دارند در مورد آن صحبت کنند و به نظر می‌آید این موضوع می‌تواند در حوزه‌های مختلف نخبگان دو کشور صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی سعی دارند امت اسلامی را نسبت به هم بدبین کنند و یکی از تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد نگاه ایران‌هراسی است و سعی دارند چهره‌ای غیرواقعی از ایران نشان دهند، ایران پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده با نگاه وحدت و ضدافراط‌گرایی حرکت کند، نگاه ایران در دوران امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نگاه وحدت‌آمیز به جهان اسلام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: نباید اجازه دهیم دشمنان اسلام به صفوف مسلمانان رخنه کنند، ارتباط نخبگانی و صحبت در زمینه‌های مختلف به ارائه چهره واقعی ایران کمک می‌کند. باتوجه به موقعیت رسانه‌ای که الجزایر از قبل داشته است می‌تواند به این تصویرسازی که دشمنان در مقابل اسلام انجام می‌دهند کمک کرد، درواقع حوزه گفت‌وگوهای نخبگان ایرانی و اسلامی می‌تواند به روابط بین دو کشور کمک کند.

صالحی اضافه کرد: در کنار صحبت‌های نخبگان؛ ارتباطات جوانان هم می‌تواند موثر باشد، به ویژه جوانان دانشگاهی که آینده کشور را می‌سازند، در ایران حدود چهار میلیون دانشجو داریم که باید ارتباط قوی بین دانشجویان ‌ایرانی و الجزایری رخ دهد و در فضای حقیقی و مجازی این امکان می‌تواند فراهم شود.

وی ابراز داشت: شبکه‌هایی وجود دارد که می‌تواند ارتباط بین جوانان را میسر کند تا نسبت به هم آشنا شوند، به نظر می‌آید که هم حوزه رسانه و هم شبکه‌های مجازی فرصت این‌ گفتگو را بیشتر می‌کنند، البته خود دانشگاه‌ها و کانون‌های دانشگاهی هم کانون این ارتباطات هستند، بنابراین می‌توان گفت‌وگوهای نخبگان و دانشجویان را به صورت یک پروژه بین دو کشور کلید زد.

تولیدات سینمای ایران را بر تولیدات آمریکایی ترجیح می‌دهیم

در ادامه «بو عبدالله غلام الله» رئیس شورای اسلامی الجزایر گفت: بعد از انقلاب اسلامی، روابط بین ایران و الجزایر گسترده‌تر شد و در هر دو حوزه سیاسی و فرهنگی این گسترش روابط وجود دارد، خیلی از مردم از فعالیت‌های فرهنگی مشترک استفاده می‌کنند، صنعت سینمای ایران بسیار پیشرفته است و این موقعیت را تنها فرانسوی‌ها در زمان استعمار داشتند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد همکاری فرهنگی ما با ایران به صنعت سینمای الجزایر و تولیدات مشترک کمک می‌کند. ما تولیدات ایرانی را به تولیدات آمریکایی و غربی ترجیح می‌دهیم.

رئیس شورای اسلامی الجزایر تاکید کرد: سخنان رئیس جمهوری ایران در کنفرانس وحدت روابط و اتحاد بین جوامع را بیشتر کرد. روابط سیاسی دو کشور خوب است اما این روابط باید در حوزه‌های دیگر نیز توسعه پیدا کند، الجزایری‌ها علاقه زیادی به گردشگری دارند و برای همین باید ارتباط بین آژانس‌های دو کشور بیشتر شود و گردشگران ارتباط بیشتری با هم پیدا کنند و این باعث تحکیم روابط بشود.

غلام الله در مورد جوانان دانشگاهی الجزایر نیز بیان کرد: چهل میلیون جمعیت در الجزایر زندگی می‌کنند که یک و نیم میلیون آن دانشگاهی هستند و بعد از یک مدتی این جوانان باید قدرت را به دست بگیرند و همچنین این شرایط برای جوانان ایرانی به همین ترتیب است، بنابراین جوانان می‌توانند از طریق فضاهای دانشگاهی با هم ‌ارتباط برقرار کنند.

وی در پایان گفت: دو کشور حتی می‌توانند از طریق تحصیلات عالیه با هم ارتباط مستمر داشته باشند و این موضوع می‌تواند در قالب موضوعات علمی برای آینده صورت بگیرد، پس ما مسئولین این وظیفه را داریم تا از روابط خود استفاده کنیم تا جوانان به هم‌ نزدیک شوند