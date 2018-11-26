به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قطار عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی با سرعت در حرکت است.
بر اساس این گزارش، رسانههای صهیونیست اعلام کردند که مسئولان موساد هم اکنون در سودان حضور دارند تا زمینه را برای سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور فراهم کنند.
به گفته این رسانهها، نتانیاهو سفر به کشورهای آفریقایی را در دستور کار خود قرار داده است.
این در حالی است که رئیس جمهور چاد روز گذشته پس از 50 سال قطعی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی سفر و با نتانیاهو دیدار کرد.
رژیم صهیونیستی تلاش میکند از طریق برقراری روابط با سودان، پرواز هواپیماهای مسافربری از فلسطین اشغالی به برزیل و بالعکس را تسهیل بخشد.
رسانههای صهیونیست اعلام کردند که بخشی در سازمان موساد تحت عنوان شعبه ارتباط سیاسی و روابط خارجی مشغول به فعالیت است که وظیفه آن برقراری روابط بینالمللی و تقویت روابط خارجی این رژیم و تامین امنیت شخصیتهای سیاسی اسرائیلی در کشورهایی است که با این رژیم خصومت دارند.
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