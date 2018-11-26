«چهار فصل تئاتر ایران» از سر گرفته شد/ معرفی اعضای هیات علمی

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان تئاتر که سال ها قبل پروژه «چهار فصل تئاتر ایران» را راه اندازی و مدیریت می کرد، درباره از سرگیری و برگزاری دور جدید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: فصل اول دور جدید پروژه جامع ملی «چهار فصل تئاتر ایران» برگزار می شود که در واقع اگر بخواهیم دوره های گذشته این پروژه را هم مدنظر قرار دهیم، دوره سیزدهم خواهد بود.

وی درباره وقفه ایجاد شده در برگزاری این پروژه، اظهار کرد: انجمن هنرهای نمایشی از اینگونه پروژه ها حمایت می کرد و وقتی که به لحاظ مالی از حمایت خود عقب نشینی کرد، برگزاری این پروژه به مدت ۶ سال دچار وقفه شد و حالا با حمایت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری این پروژه معلق مجددا برگزار می شود.

آقاخانی با اشاره به انتشار فراخوان فصل اول دوره جدید «چهار فصل تئاتر ایران»، افزود: نزدیک به ۷۵ ایده از استان های مختلف به دست ما رسیده که قرار است توسط هیأت علمی متشکل از حسین پاکدل، شهرام زرگر و فرهاد امینی ارزیابی شوند تا مستعدترین و خوش آتیه ترین ایده ها را انتخاب و معرفی کنند تا این ایده ها در قالب نمایشنامه نوشته شوند.

وی در پایان درباره زمان اعلام نتایج ارزیابی ایده های ارسال شده به «چهار فصل تئاتر ایران» گفت: تا ابتدای هفته آینده نتایج اعلام می شود.