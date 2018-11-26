مأخذ تعرفه ها باید منطقی باشد/تکمیل سریع گمرک الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی رئیس کل جدید گمرک ایران در مراسم معارفه خود اظهارداشت: کشور ما در دنیا موقعیتی خاص و ویژه دارد. در حال حاضر رشد تجارت در دنیا بر رشد اقتصادی پیشی گرفته به گونه ای که از ۸۰ هزار میلیارد دلار جی دی پی دنیا نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد دلار مربوط به حجم تجارت می شود.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد تجارت دنیا از طریق حمل و نقل آبی انجام می شود، این در حالی است که کشور ما دارای ۳ هزار کیلومتر مرز آبی است اما نتوانسته ایم چندان از این ظرفیت خود استفاده کنیم.

میراشرفی با بیان اینکه برای از دست ندادن فرصت ها باید به تسهیل تجارت بپردازیم، گفت: پیچیدگی تجارت در ایران بسیار زیاد است به گونه ای که بیش از ۴۰ سازمان در حوزه تجارت، اعمال قانون می کنند و عملا وضعیت را به نحوی پیش می برند که نمی توانیم از موقعیت خدادادی کشور استفاده کنیم.

رئیس کل گمرک ایران به برنامه های خود اشاره کرد و افزود: توسعه سرمایه انسانی (شایسته گزینی با محور سلامت)، رعایت قوانین و مقررات بالادستی، پیاده سازی و تکمیل سریع گمرک الکترونیک، گسترش ارتباط با سازمان های بین المللی و منطقه ای و تقویت ارتباطات منطقه ای و بهبود و ارتقای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی از جمله برنامه های جدید گمرک خواهد بود.

مأخذ تعرفه ها منطقی می شود

وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت تعرفه ها اظهارداشت: مأخذ تعرفه همیشه باید منطقی باشد. افزایش تعرفه ها به صورت غیرمنطقی به معنای ایجاد انگیزه برای تجارت غیرقانونی است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد قائل به منطقی کردن تعرفه ها است. ما تمایلی به افزایش یا کاهش مأخذ تعرفه ها نداریم.

میراشرفی همچنین در خصوص هوشمندسازی گمرکات گفت: در مقوله اتوماسیون و حذف کاغذ و به حداقل رساندن نقش گیرنده و دهنده کارهای خوبی انجام شده است اما در خصوص هوشمندسازی هنوز در ابتدای راه هستیم.

وی تصریح کرد: در بحث مجازی شدن اقدامات کافی انجام نشده و ما قصد داریم جزو سازمان های پیشرو در این امر باشیم.

میراشرفی در خصوص وضعیت خودروهای دپوشده در گمرکات نیز اظهارداشت: گمرک تنها یک سازمان اجرایی است و مقنن سیاست ها و تجارت ها نیست.

رئیس کل گمرک ایران افزود: ما نه ممنوعیتی ایجاد می کنیم و نه ممنوعیتی را رفع می کنیم، بلکه ما تنها مجری قوانین واردات و صادرات کشور هستیم.