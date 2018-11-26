آماده حمایت از فعالیت سرمایه ‌گذاران ترکیه ای هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر امروز دوشنبه در دیدار با سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز ابراز داشت: ظرفیت ‌های مشترک ترکیه و ایران باید در نشست‌ های تخصصی بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه باید این پتانسیل های دو طرف منجر به تفاهم‌ نامه‌ ها و قراردادهای همکاری شود، افزود: امیدوارم سرکنسول جدید ترکیه در تبریز موفق شود.

رحمتی همچنین با اشاره به ظرفیت های آذربایجان شرقی در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری ابراز داشت: گام‌ های جدید و جدی در زمینه روابط مشترک آذربایجان شرقی و ترکیه باید برداشته شود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سرمایه ‌گذاران ترکیه با شناخت کامل از این ظرفیت‌ های استان در حوزه همکاری ‌های مشترک حضور یابند، گفت: از فعالان اقتصادی ترکیه ای به طور کامل حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه روابط ایران و ترکیه یک روابط راهبردی است، اظهار داشت: با توجه به اراده ملی ایران و ترکیه برای تحکیم روابط، سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید افزایش یابد.

رحمتی افزود: با وجود مشکلاتی که در ۴۰ سال گذشته برای تحت تاثیر قرار دادن این روابط ایجاد شده است ولی دو کشور همچنان از رابطه‌ ای مستحکم و عمیق برخوردارند.

وی با تاکید بر اینکه زمینه ‌های بسیار زیادی برای گسترش همکاری ‌ها با ترکیه داریم، افزود: سطح همکاری ها باید با توجه به اراده ملی ایران و ترکیه برای تحکیم روابط افزایش یابد.