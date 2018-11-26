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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

فردا در نمایشگاه مشهد؛

عصرانه داستان‌نویسان رضوی برگزار می‌شود

عصرانه داستان‌نویسان رضوی برگزار می‌شود

عصرانه داستان‌نویسان رضوی فردا سه‌شنبه ۶ آذر در نمایشگاه کتاب مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عصرانه داستان‌نویسان رضوی در قالب یکی از برنامه‌های سه‌شنبه‌های به‌نشر فردا در نمایشگاه کتاب شهر مشهد برگزار می‌شود.

این برنامه یکی از نشست‌های هفتگی بررسی، نقد و آموزش داستان‌نویسان رضوی در مشهد است که تحت عنوان «در پناه کلمات» برگزار می‌شوند.

در نشست فردا سعید تشکری نویسنده و مدرس ادبیات داستانی و دراماتیک و عضو بین‌المللی کانون جهانی منتقدان به عنوان دبیر علمی حضور داشته و سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه فردا سه‌شنبه ۶ آذر از ساعت ۱۷ در سرای اهل قلم سالن مفاخر نمایشگاه کتاب مشهد واقع در انتهای بلوار وکیل‌آباد این شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4468412

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