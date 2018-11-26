به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عصرانه داستان‌نویسان رضوی در قالب یکی از برنامه‌های سه‌شنبه‌های به‌نشر فردا در نمایشگاه کتاب شهر مشهد برگزار می‌شود.

این برنامه یکی از نشست‌های هفتگی بررسی، نقد و آموزش داستان‌نویسان رضوی در مشهد است که تحت عنوان «در پناه کلمات» برگزار می‌شوند.

در نشست فردا سعید تشکری نویسنده و مدرس ادبیات داستانی و دراماتیک و عضو بین‌المللی کانون جهانی منتقدان به عنوان دبیر علمی حضور داشته و سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه فردا سه‌شنبه ۶ آذر از ساعت ۱۷ در سرای اهل قلم سالن مفاخر نمایشگاه کتاب مشهد واقع در انتهای بلوار وکیل‌آباد این شهر برگزار می‌شود.