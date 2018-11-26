آمار مصدومان زلزله کرمانشاه به ۷۲۹ نفر رسید

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۲۹ نفر در زلزله شب گذشته کرمانشاه مصدوم شدند که از این تعداد در حال حاضر ۱۸ نفر بستری هستند.
وی با بیان اینکه چادر برای اسکان موقت از امشب در اختیار مردم در این مناطق قرار میگیرد، افزود: بسته غذایی ۷۲ ساعته هم در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: همچنین لیست افرادی که واجد شرایط اسکان موقت هستند و منازل آنها تخریب و یا دچار آسیب شده اند تا فردا تهیه میشود.
وی تصریح کرد: برق سه شهرستان مناطق زلزلهزده وصل است و ۳۱ روستا در این مناطق دچار کدورت آب هستند که امروز این امر برطرف میشود.
بازوند با بیان اینکه به روستاهایی که دچار مشکل آب هستند با تاکر آبرسانی میشود، گفت: تا ساعات آینده خسارتهای مالی این زلزله اعلام خواهد شد.
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