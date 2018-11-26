البرز میزبان بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان «مدرسه ایمن و جامعه تاب آور» اظهار کرد: وظایف هر نهاد برای اجرای مانور در مدارس استان مشخص و به آنها اعلامشده است.
وی اضافه کرد: این مانور باهدف ارتقاء آمادگی و ترویج فرهنگ ایمنی در دانش آموزان انجام میشود و در کنار دانش آموزان، ساکنان محلههای مجاور مدارس نیز در فرایند مانور مشارکت داده شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: ادارات و نهادهای مرتبط تا قبل از برگزاری مانور از آمادگی کامل برخوردار بوده و در اجرای هرچه بهتر آن تدابیر لازم را بی اندیشند.
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