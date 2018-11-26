استرس و مسائل روحی مانع پیروزی تیم فوتبال شهرداری همدان شد

بابک صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان برابر آوالان کامیاران اظهار داشت: با توجه به جدول رده‌بندی به ۳ امتیاز این دیدار خانگی به شدت نیاز داشتیم و بازی را سراسر هجومی آغاز کردیم و بارها تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفتیم اما بی‌دقتی بازیکنانمان مانع گل زنی شد.

وی بابیان اینکه در قانون نانوشته فوتبال اگر گل نزنید گل خواهید خورد و متأسفانه در یک ضد حمله گل بسیار بدی را دریافت کردیمف گفت: همین باعث شد کمی روحیه بازیکنان تحت تأثیر قرار گیرد چراکه وقتی در خانه عقب می‌افتید تیم بیشتر تحت‌فشار روحی و روانی قرار می‌گیرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به روند بازی تیم در نیمه دوم گفت: در نیمه دوم با تعویض‌هایی که انجام دادیم تیم از دقیقه یک‌ نیمه دوم سراسر حمله شد تا بتوانیم گل خورده را جبران کنیم و خوشبختانه توانستیم در یک ربع اول نیمه دوم بازی را به تساوی بکشانیم.

صمدیان عنوان کرد: بعد از گل تساوی باز هم فشار حملات را افزایش دادیم و در همین حملات به یک ضربه پنالتی رسیدیم و می‌توانستیم کار را تمام کنیم که متأسفانه بازیکن ما با کم‌دقتی این پنالتی را هدر داد.

وی بابیان اینکه موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم، بیان کرد: مگر در طول یک مسابقه فوتبال چند موقعیت گل می‌توان به دست آورد و ما بیش از ۱۰ موقعیت گل را به‌راحتی از دست دادیم و وقتی پنالتی گل نمی‌شود دیگر مربی چه‌کاری از دستش برمی‌آید.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: مقداری از این شرایط به مسائل روحی و روانی برمی‌گردد که بازیکن موقعیت ۱۰۰ در صد را خراب می‌کند چراکه در این بازی بازیکنان ما ازنظر روحی شرایط خوبی نداشتند و دچار استرس بودند.

صمدیان بابیان اینکه در نیم‌فصل شرایط تغییر خواهد کرد، گفت: مطمئن باشید در نیم‌فصل مسابقات با تمهیداتی که می‌اندیشیم شرایط به‌طور کامل تغییر خواهد کرد.

گفتنی است؛ روز گذشته تیم فوتبال شهرداری در همدان برابر حریف خود آوالان کامیاران به تساوی یک‌بریک رسید.