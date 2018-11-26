ساخت جاده دسترسی مهرگان به قزوین موجب کاهش سوانح می شود

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه امضای تفاهم نامه سه جانبه استانداری، شهرداری محمدیه و راه و شهرسازی برای احداث جاده دسترسی ساکنان ناحیه شهری مهرگان به قزوین با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، رضا گروسی فرماندار شهرستان البرز، ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر شهری استانداری، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی، پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری، مریم نخستین شهردار محمدیه و اعضای شورای شهر روز دوشنبه در شهرداری محمدیه برگزار شد.

رضا گروسی فرماندار شهرستان البرز در این جلسه اظهارداشت: با ساخت جاده دسترسی ناحیه شهری مهرگان به قزوین ضمن پاسخگویی به مطالبات مردمی، سوانح و ترافیک در اتوبان قزوین به تهران کاهش می یابد.

وی افزود: باید توجه کنیم این طرح درست اجرا شود تا موجب بار ترافیکی در جاده کورانه نشده و هزینه های بیشتری به استان تحمیل نکند.

درادامه پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری بیان کرد:خروجی و ورودی های غیر استاندارد به آزاد راه امنیت تردد در این مسیر را تهدید می کند لذا ساخت یک مسیر مستقل برای جابجایی مردم در اولویت بود.

وی بیان کرد: جابجایی ایستگاه عوارضی هم هزینه زیادی در بر داشت و مدت اجرا نیز طولانی می شد لذا با مخالفت مسئولان آزادراه با اجرای این طرح روبرو شد و صلاح بر این شد جاده جدید ایجاد شود و با عبور از حریم کانال بخشی از مشکلات تملک نیز حل شود.

ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین هم گفت: یکی از دغدغه های ساکنان ناحیه شهری مهرگان، رفت و آمد شهری بود که با این طرح این مطالبه پاسخ داده می شود.

زاهدپور تصریح کرد: محمدیه امروز دومین شهر پرجمعیت استان است که با افزایش جمعیت ناحیه شهری مهرگان و استقرار بیش از ۱۵۰ هزار نفر در یک سال آینده یکی از مشکلات دسترسی به شهر قزوین بود.

وی بیان کرد: جابجایی ایستگاه عوارضی از ۲۰ سال پیش مطرح بود که تملک اراضی مسیر اجرایی نشد تا عوارضی جابجا شود که این تفاهم نامه می تواند نیازها را برطرف کند.

علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه هم اظهارداشت: خوشبختانه شهردار محمدیه با تلاش شبانه روزی فعالیتهای خوبی را درشهر محمدیه آغاز کرده اند که اجرا و تکمیل آنها می تواند رضایت مندی شهروندان را فراهم کند.

وی افزود: در ایام تعطیل ترافیک اتوبان زیاد می شود و برای شهروندان محمدیه و مهرگان مشکلات جدی ایجاد می کند لذا ساخت این مسیر مستقل کاملا جدی و ضروری بود که امیدواریم بسرعت عملیاتی شود.

کاظمی تصریح کرد: مردم منتظرند تا نمایندگان آنها در شورای شهر به مطالبات اساسی آنها توجه کنند و دراین میان باید برای تملک زمینهای بین اتوبان و کانال مادر هم بسرعت اقدام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه اظهارداشت: حفاظت از کانال مادر از گذشته مطرح بوده و در کنار آن با توجه به افزایش جمعیت و نیازها در شهر محمدیه و مهرگان انتظار داریم سهم ارزش افزوده محمدیه هم بیشتر شود.

علیرضا بیات عضو شورای اسلامی شهرمحمدیه هم اظهارداشت: کارشناسی زمینها واقعی نیست و نمی تواند بسرعت نیازهای مالی شهرداری را تامین کند.

وی بیان کرد: دسترسی جاده قدیم محمدیه به مهرگان به این جاده جدید هم ضروری است تا بتوانیم همه ترددها را پاسخگو باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر محمدیه گفت: بودجه ساخت پل روگذر از دیگر دغدغه های شورای شهر محمدیه است و اگر احداث این پل هم آغاز می شد مشکل مالی داشتیم لذا انتظار داریم استانداری اعتبار لازم را تامین کند تا بخشی از پروژه های این شهر بزودی اجرا شود.