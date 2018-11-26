شرایط المپیکی شدن واترپلو ایران از نگاه چیریچ

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو در نشست خبری خود که امروز دوشنبه در سالن ۹ دی شیرودی برگزار شد، درباره شانس کسب سهمیه ایران در رقابتهای انتخابی المپیک گفت: المپیک رویای هر ورزشکاری است. همه بازیکنان آرزو و انگیزه دارند که در المپیک شرکت کنند، موقعیتی که امروز واترپلو ایران دارد وضعیت پیچیده ای است و مجموعه ای از فاکتورها در کنار یکدیگر قرار دارند که می تواند باعث موفقیت شود. زمانی که من راجع به فاکتورهای مختلف حرف میزنم، می توانم ابتدا به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کنم. همانطور که می دانید شرایط مثل گذشته نیست و همه مشکل دارند، می دانم همه تلاش می کنند تا از تیم ملی حمایت کنند اما نمی توان مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت.

چیریچ در ادامه افزود: فاکتور بعدی بازیکنانی هستند که ما می توانیم برای بازی های پیش رو بر روی آنها سرمایه گذاری کنیم، مسیر زندگی بازیکنان طوری است که راه را از ما جدا می کند. برخی از بازیکنان به دلیل شغل و زندگی مجبور هستند از تیم ملی جدا شوند. این موضوعی است که همیشه درباره آن صحبت می کنیم. واترپلو مانند فوتبال نیست و درآمد و سودآوری ندارد که بازیکنان بتوانند به آن مانند یک شغل نگاه کنند. به همین دلیل برخی بازیکنان به سمت تحصیلات وشغل می روند تا بتوانند درآمد مناسبی را برای ادامه زندگی داشته باشند به همین دلیل ما ابتدا باید چک کنیم و ببینیم چه بازیکنانی در اختیار داریم.

سرمربی تیم ملی واترپلو در ادامه تاکید کرد: تا امروز کاپیتان پیروزخواه و لطف پور به صورت صددرصد از تیم ملی خداحافظی کردند و دیگر در کنار ما نیستند. طبق صحبت هایی که می شنوم امیر دهداری نیز در حال مهاجرت به استرالیاست و کیهانی نیز برای حضور در کانادا در حال انجام کارهای مهاجرت خود است. تا به اینجا رفتن دو نفر قطعی است و دو نفر دیگر نیز در آینده مشخص می شود. زمانی که یک بازیکن از تیم جدا می شود وضعیت به طور کل متفاوت می شود حال تصور کنید چهار بازیکن تصمیم به جدایی از تیم ملی بگیرند. موضوع مهم این است که آیا ما برای این بازیکنان جایگزینی در اختیار داریم یا خیر و اگر داریم آیا این بازیکنان در سطح و کیفیتی هستند که جایگزین شوند؟، این نکته بسیار مهمی است.

وی در ادامه به فاکتور سوم اشاره و خاطر نشان کرد: فاکتور سوم این است که ما ببینیم حریفان مان در چه شرایطی قرار دارند، تیم ملی چین در حال حاضر به طور پیچیده در لیگ اسپانیا حضور دارد و در حال آماده سازی است حضور چین در اسپانیا، گرفتن مجوز، نیاز به پرداخت هزینه های گزاف دارد. قزاقستان دیگر حریف ایران مربی صربستانی در اختیار دارد و در حال مهیا کردن ویزا برای سه بازیکن صربستانی است و با این شرایط خود را برای انتخابی المپیک مهیا می کند. گرفتن بازیکنان صرب آن هم در سطح حرفه ای نیاز به مبالغ زیادی دارد. تیم ملی قزاقستان همچنین در لیگ روسیه بازی می کند که تمام اینها هزینه های بسیاری را در پی دارد، راجع به تیم ژاپن نیز باید بگویم این تیم میزبان المپیک ۲۰۲۰ است و بودجه میلیونی در اختیار دارد و از سال ها پیش برای حضور در چنین رویدادی سرمایه گذاری کرده، حال اگر این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهید و تحلیل کنید متوجه خواهید شد چه کار سخت و پیچیده ای در پیش دارید.

سرمربی تیم ملی واترپلو در مورد تاثیرش برای لژیونر شدن سه تن از ملی پوشان ایران در لیگ صربستان گفت: درباره حضور سه بازیکن ایرانی در صربستان حمایت صددرصدی داشتم، خدا را شکر این حمایت نیز جواب داد و من بازی آنها را در صربستان دیدم. خیلی خوب توانستند همسطح با بازیکنان صربستانی قرار گیرند بنابراین باید خوشحال باشیم. قطعا آنها می توانند نام واترپلو ایران را در صربستان معرفی کنند و نماینده خوبی برای ایران باشند، همانقدر که از حضور آنها در آن سطح خوشحالم از نبود و غیبت آنها نیز در ایران ناراحتم.

چیریچ درباره تمدید قرارداد خود برای چهار سال دیگر در ایران و ساختن بازیکنان جدید گفت: خدا را شکر بار دیگر با ایران تمدید کردم تا بتوانم کاری را که آغاز کرده ام، ادامه دهم و حداکثر تلاش خودرا خواهم کرد در همان خطی که در ابتدا شروع کرده ام بمانم، منظورم همان ساختن بازیکنان و شروع تمرینات است.

او در ادامه افزود: من سه مدال المپیک دارم که طلا در آن نیست. از آنجایی که من رویای طلای المپیک در سر دارم و نتوانستم به این رویا در دوران بازیگری خود برسم به دنبال آن هستم در دوران مربیگری به این هدف برسم. اگر رویای چیزی را در سر دارید باید غیرممکن ها را ممکن کنید تا به هدف برسید. نمی خواهم از شغل و وظیفه خود فرار کنم اما با توجه به شرایط موجود در موقعیت سختی قرار داریم. در حال حاضر خواسته و آرزوی همه کسب مدال است، مردم این انگیزه را دارند که پس از کسب مدال برنز در بازی های آسیایی واترپلو ایران را در المپیک ببینند اما آیا این واقعی است؟ همانطور که گفتم صددرصد تلاش خود را خواهیم کرد و از وظیفه و شغل خود فرار نخواهیم کرد.

چیریچ یادآور شد:: بسیاری از ما انتقاد کردند که در مسیری قرار داریم که پر از ایرادات است اما فقط خود ما می دانستیم که چه کاری انجام می دهیم و با همین روش نتیجه گرفتیم، در ادامه نیز اعتنایی به انتقادات غیرمنطقی نداریم و سعی می کنیم با روش خود تیم خوبی را برای حضور در انتخابی المپیک مهیا کنیم تا به نتیجه برسیم.

او درباره اردوی مشترک تیم ملی ایران با کره جنوبی نیز گفت: ابتدا باید فدراسیون تقویم سالانه را ارائه دهد و ما طبق آن برنامه ریزی خواهیم کرد. البته من نیز برنامه های خودم را دارم اما باید نسبت به موقعیت مالی فدراسیون پیش برویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از تمدید قرارداد با ایران رضایت دارد یا خیر، گفت: قراردادم را بدون تغییر تمدید کردم و چیزی را تغییر ندادم و از آن رضایت دارم به عنوان یک انسان شرایط را درک می کنم، پول انگیزه اول زندگی من نیست، رویایم را نیز به شما گفته ام، قرارداد چهار ساله ام را برای ادامه راه با ایران بسته ام. درباره جوانگرایی باید بگویم همیشه به خون تازه نیاز است و با تزریق بازیکنان جوان این خون تازه اضافه خواهد شد. من می خواهم سیستمی را در ایران پیاده کنم که حتی در زمانی که من نباشم اما سیستم اثرات مثبت خود را بگذارد و سیستم بازیکن سازی وجود داشته باشد.

چیریچ درباره حضور کوله مربی خارجی در کنارش در تیم های ملی واترپلو گفت: در حال حاضر خانبانان و ملک خواه دو تن از لژیونرهای واترپلو ایران در کنار این مربی در حال تمرین هستند. کوله مربی بسیار خوبی است و هر بازیکن مطرح صربستانی از زیر دستان او به نحوی رد شده اند تجربه ای که کوله دارد بسیار مهم است، در صحبت هایی که با رضوانی رئیس فدراسیون داشتم به من گفت آیا تضمینی بر ای موفقیت کوله می دهی یا خیر؟، من گفتم اگه کوله در ایران چهار سال حضور داشته باشد در رده های سنی در آسیا حرف برای گفتن خواهیم داشت. نمی گویم مدال طلا اما حتما در سطح یک قرار خواهیم گرفت. حضور کوله فقط در سطح رده های سنی خلاصه نمی شود و قرار است آموزش وسیعی برای مربیان نیز داشته باشیم تا بتوانیم با تربیت مربیان آنها را به مراکز استان هایی مانند اصفهان، کرمانشاه و ... بفرستیم. تصور کنید با این توسعه یافتگی چه پایه خوبی را می توانیم برای واترپلو خود بسازیم. همیشه از ما انتقاد می شود که چرا بیشتر بازیکنان از تهران هستند پاسخ این است که در استان ها بازیکنان از کیفیت خوبی برخوردار نیستند حتی اصفهان که مدعی است بازیکنانی ندارد که در رده های سنی به چشم بیاید.

سرمربی تیم ملی واترپلو درباره سطح کیفی رقابت های لیگ برتر والیبال ایران نیز گفت: چیزی نگویم بهتر است، نه تنها در واترپلو بلکه در فوتبال اینگونه است که ما بازیکنان را در تیم ملی پرورش می دهیم و آنها را به تیم های باشگاهی تحویل می دهیم و این موضوع حتی در فوتبال که حرفه ای دنبال می شود دیده می شود و در واترپلو شرایط بدتر است. ما در باشگاه ها تنوع تمرینی نداریم، نقل و انتقالات لیگ واترپلو تا دو هفته پیش بود، اینگونه نیست که بازیکنان در باشگاه تمرینات خود را دنبال کنند و سپس وارد تیم ملی شوند بلکه پس از پایان تمرینات تیم ملی تمرینات آنها نیز تمام می شود و واقعیت این است که ما در حال حاضر مجدد در نقطه شروع قرار گرفته ایم. واترپلو به دلیل اینکه مانند رشته هایی مانند فوتبال و والیبال در چشم نیست اسپانسری در اختیار ندارد بنابراین بازیکنان مجبورند برای تامین مخارج زندگی خود کار کنند در نتیجه تمرین کمتری دارند، پس لیگ ما نیز ضعیف می شود. زمانی می گوییم ورزش حرفه ای که بازیکنان از ورزش به عنوان شغل خود یاد کنند. اما اگر به بازیکنان واترپلو نگاه کنید متوجه می شوید که بیش از ۸۰ درصد آنها برای تامین مخارج زندگی خود مشغول کار و تحصیل هستند.