به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تخت شاهی با بیان اینکه بر اثر وقوع زمین لرزه ۶.۴ ریشتری شب گذشته منابع تأمین آب شرب شهرهای سرپل ذهاب، گیلانغرب، ریجاب، کرندغرب، قصرشیرین، خسروی و سومار دچار کدورت شد، اظهار داشت: با انجام تمهیداتی، از شبکه توزیع آب شرب شهرهای زلزله زده حذف کدورت گردید و هم اکنون آب سالم و با کیفیت استاندارد در شبکه توزیع آب این شهرها درحال توزیع است.
وی با بیان اینکه در شهرهای زلزله زده قطعی آب نداریم افزود: برخی شکستگی هایی که در شبکه آب این شهرها رخ داده بود نیز به طور کامل مرتفع شده اند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: استان های معین همدان، کردستان، لرستان و ایلام در منطقه مستقر شده اند و تانکرهای آب سیار متعددی نیز به تمام شهرها اعزام و مقادیر فراوانی آب معدنی و آب بسته بندی شده جهت توزیع به فرمانداری ها تحویل داده شده و مشکل خاصی در تامین آب هیچ یک از شهرهای زلزله زده منطقه وجود ندارد.
وی گفت: تمامی اکیپ ها و نیروهای آبفای شهرهای زلزله زده ظرف دقایقی بعد از وقوع زمین لرزه به بررسی شبکه ها، خطوط و تأسیسات و مخازن پرداختند و اقدامات لازم اولیه را انجام دادند و در کمتر از دو ساعت پس از زلزله، همکاران اکیپ های ستادی شرکت آبفای استان نیز اعم از مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارشناسان در شهرهای مذکور مستقر شدند و به رصد و کنترل اوضاع در حوزه آب و فاضلاب پرداختند.
وی عنوان کرد: همه اکیپ های ستادی و شهرستانی بصورت ۲۴ ساعته در حال آماده باش هستند و آماده رفع حوادث احتمالی ناشی از وقوع پس لرزه ها می باشند.
تخت شاهی ادامه داد: پسلرزههای متعددی که رخ میدهد باعث کدورت مجدد آب میشود، اما همکارانم در تلاشند که اقدامات لازم را برای تصفیه آب انجام دهند و بطور مستمر آب را در شرایط و کیفیت استاندارد نگهدارند.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورتیکه پسلرزهها کاهش یابد تمامی منابع تأمین آب شهرهای زلزله زده ظرف ۴۸ ساعت آینده فاقد کدورت و به وضعیت مطلوبی خواهد رسید.
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