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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

مدیرعامل آبفای کرمانشاه:

آب شرب شهرهای زلزله‌زده به کیفیت استاندارد رسیده است

آب شرب شهرهای زلزله‌زده به کیفیت استاندارد رسیده است

کرمانشاه_مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از استاندارد شدن آب شرب شهرهای زلزله‌زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تخت شاهی با بیان اینکه بر اثر وقوع زمین لرزه ۶.۴ ریشتری شب گذشته منابع تأمین آب شرب شهرهای سرپل ذهاب، گیلانغرب، ریجاب، کرندغرب، قصرشیرین، خسروی و سومار دچار کدورت شد، اظهار داشت: با انجام تمهیداتی، از شبکه توزیع آب شرب شهرهای زلزله زده حذف کدورت گردید و هم اکنون آب سالم و با کیفیت استاندارد در شبکه توزیع آب این شهرها درحال توزیع است.

وی با بیان اینکه در شهرهای زلزله زده قطعی آب نداریم افزود: برخی شکستگی هایی که در شبکه آب این شهرها رخ داده بود نیز به طور کامل مرتفع شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: استان های معین همدان، کردستان، لرستان و ایلام در منطقه مستقر شده اند و تانکرهای آب سیار متعددی نیز به تمام شهرها اعزام و مقادیر فراوانی آب معدنی و آب بسته بندی شده جهت توزیع به فرمانداری ها تحویل داده شده و مشکل خاصی در تامین آب هیچ یک از شهرهای زلزله زده منطقه وجود ندارد.

وی گفت: تمامی اکیپ ها و نیروهای آبفای شهرهای زلزله زده ظرف دقایقی بعد از وقوع زمین لرزه به بررسی شبکه ها، خطوط و تأسیسات و مخازن پرداختند و اقدامات لازم اولیه را انجام دادند و در کمتر از دو ساعت پس از زلزله، همکاران اکیپ های ستادی شرکت آبفای استان نیز اعم از مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارشناسان در شهرهای مذکور مستقر شدند و به رصد و کنترل اوضاع در حوزه آب و فاضلاب پرداختند.

وی عنوان کرد: همه اکیپ های ستادی و شهرستانی بصورت ۲۴ ساعته در حال آماده باش هستند و آماده رفع حوادث احتمالی ناشی از وقوع پس لرزه ها می باشند.

تخت شاهی ادامه داد: پس‌لرزه‌های متعددی که رخ می‌دهد باعث کدورت مجدد آب می‌شود، اما همکارانم در تلاشند که اقدامات لازم را برای تصفیه آب انجام دهند و بطور مستمر آب را در شرایط و کیفیت استاندارد نگهدارند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورتی‌که پس‌لرزه‌ها کاهش یابد تمامی منابع تأمین آب شهرهای زلزله زده ظرف ۴۸ ساعت آینده فاقد کدورت و به وضعیت مطلوبی خواهد رسید.

کد مطلب 4468462

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