اعلام حمایت وزارت ارشاد از کسب‌ و کارهای فرهنگی و هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر سید آبادی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامه ریزی با اعلام این خبر افزود: بر اساس این شیوه نامه (اینجا) که به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، این وزارتخانه در قالب طرح گذرهای فرهنگ و هنر و طرح تبدیل فضاهای میراثی، اوقافی و دیگر فضاهای قابل تبدیل به فضاهای فرهنگی و هنری از کسانی که می خواهند کسب و کارهای فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، حمایت می‌کند.

سیدآبادی ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های مردمی در حوزه فرهنگ و هنر و هم چنین افزایش دسترسی مردم به آثار و خدمات فرهنگی و هنری جزو برنامه‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ذیل این دو برنامه کلان، راه‌اندازی گذرهای فرهنگ و هنر در شهرها، تبدیل فضاهای میراثی، اوقافی و دیگر فضاها به فضاهای فرهنگی هنری، راه‌اندازی روز بازارهای فرهنگ و هنر، خرید و فروش اینترنتی آثار فرهنگی و هنری و دسترسی آنلاین به رویدادها و آثار فرهنگی و هنری در قالب طرح‌های حمایتی امسال و سال آینده اجرا خواهد شد.

راه‌اندازی کسب و کار در گذرهای فرهنگ و هنر

وی گفت: گذرهای فرهنگ و هنر کار مشترک بین شهرداری‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. شهرداری‌ها با اختصاص خیابان، میدان یا گذرهای مناسب به این کار و آماده‌سازی آن در این اقدام مشارکت می‌کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق صندوق اعتباری هنر با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از بخش خصوصی برای راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری حمایت می‌کند.

سیدآبادی با تاکید بر این‌که شیوه‌نامه و همچنین فرم‌ها درخواست تسهیلات منتشر شده است، افزود: شهرداری‌ها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای متقاضی می‌توانند با شناسایی، مطالعه و انتخاب فضاهای مناسب درخواست‌های خود را به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه دهند تا پس از بازدید از فضاهای انتخاب شده و تایید آن، امکان پرداخت تسهیلات به کسانی که بخواهند در آن‌جا کسب و کار فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، فراهم ‌شود.

وی هم چنین افزود: تاکنون بیش از ۱۲ شهر برای راه‌اندازی گذر فرهنگ و هنر اعلام آمادگی کرده‌اند و تا پایان آذرماه گذر فرهنگی و هنری در شهر کاشان راه‌اندازی خواهد شد. هم اکنون کسانی که بخواهند در گذرهای فرهنگ و هنر یزد و کاشان کسب و کار فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، می‌توانند تقاضای خود را با امضای شهرداری و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهرها ارایه کنند.

سیدآبادی تصریح کرد: کتاب‌فروشی، گالری، سالن‌های کوچک نمایش فیلم، تماشاخانه‌های خصوصی، پلاتوهای تئاتر، کارگاه، فروشگاه‌های لوازم هنری، آموزشگاه‌های هنری، کارگاه و فروشگاه طراحی مدو لباس ایرانی، موزه‌های خصوصی مربوط به فرهنگ و هنر، کافه موزه‌های فرهنگی و هنری، فعالیت‌های نوپای فرهنگی و هنری و .... از جمله کسب و کارهای مورد حمایت است.

علی‌اصغر سیدآبادی همچنین گفت: برای افزایش فضاهای فرهنگی و هنری و همچنین افزایش دسترسی مردم به آثار و رویدادهای فرهنگی و هنری، طرح تبدیل فضاهای موجود شهری به فضاهای فرهنگی و هنری اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح از کسانی که بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری که این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، کسب و کار فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، با ارایه تسهیلات از طریق صندوق اعتباری هنر حمایت می‌شود.

وی افزود: این افراد می توانند بر اساس فرم‌های طراحی شده، طرح توجیهی خود را به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها ارایه کنند.

سیدآبادی گفت: متقاضیان برای کسب اطلاع درباره‌ طرح‌های حمایتی روز بازار فرهنگ و هنر، دسترسی آنلاین به رویدادها و آثار فرهنگی و هنری و خرید و فروش اینترنتی آثار فرهنگی و هنری (الحاقیه شماره ١ شیوه نامه – اینجا) می توانند به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.