به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور مترجم کتاب، امیر مهدی حقیقت و منتقدین شیوا مقانلو و محمدرضا گودرزی برگزار میشود، این رمان معرفی و بررسی شده و علاقهمندان میتوانند سوالات خود را پیرامون این کتاب از مترجم آن و منتقدین بپرسند. همچنین بخشهایی از کتاب توسط نویسنده آن خوانده میشود.
رمان «غول مدفون» نوشته کازوئو ایشیگورو، نویسنده سرشناس ژاپنی، داستان دو قهرمان به نامهای آکسل و بئاتریس را روایت میکند؛ زوج سالخوردهای که برای پیدا کردن فرزندشان که گمشده است، عزم سفر میکنند. این سفر در انگلستان باستان رخ میدهد؛ زمانیکه ساکسونها و بریتونها پس از جنگی خانمانسوز در صلحی شکننده روزگار میگذرانند. آکسل و بئاتریس، در طول سفر خود با آدمهای جدیدی روبهرو میشوند و اتفاقات عجیب و غریبی برایشان رخ میدهد که همگی موضوع این رمان فانتزی را شکل میدهد. «غول مدفون» داستانی فانتزی است که با وجود غول و پری و مه اسرارآمیز، روایتی زمینی، آشنا و واقعگرایانه دارد.
ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی و ژاپنیالاصل است که در سال ۲۰۱۷ موفق شد، جایزه نوبل ادبیات را به خود اختصاص دهد. او در رمان «غول مدفون»، سبک روایی واقعگرایانه را با وقایع تخیلی در هم آمیخته و جهانی جدید خلق میکند. هنر او در این رمان، وادار کردن خواننده به کشف و شهود مستمر است و همین نکته مطالعه کتابش را بسیار لذتبخش کرده است. این رمان در سال ۲۰۱۵ به انتخاب نشریه معتبر گاردین به عنوان مهمترین رمان سال انتخاب شد.
نشست نقد و بررسی رمان «غول مدفون» روز سهشنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار میشود. حضور علاقهمندان در این برنامه برای عموم آزاد است.
نشستهای «ترنم قلم»، مجموعه جلسههای نقد و بررسی کتاب است که به همت فرهنگسرای گلستان برگزار میشود و تاکنون بسیاری از نویسندگان نامآشنای کشور همراه با کتابهای خود در این نشستها حضور پیدا کردهاند.
شصت و هشتمین نشست «ترنم قلم»، همراه با جلسه نقد و بررسی کتاب «غول مدفون» نوشته ایشیگورو و ترجمه امیر مهدی حقیقت در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور مترجم کتاب، امیر مهدی حقیقت و منتقدین شیوا مقانلو و محمدرضا گودرزی برگزار میشود، این رمان معرفی و بررسی شده و علاقهمندان میتوانند سوالات خود را پیرامون این کتاب از مترجم آن و منتقدین بپرسند. همچنین بخشهایی از کتاب توسط نویسنده آن خوانده میشود.
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