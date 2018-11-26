پیامد اقتصادی برگزیت بلاتکلیفی تجاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «نیکل هوف مایستر-کرئوت» وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به توافق روز گذشته برگزیت در بروکسل اظهار داشت: توافق برگزیت در میان اعضای اتحادیه اروپا در نهایت محقق شد که می تواند پیامدهای زیادی را به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به علاقمندی اتحادیه اروپا به تداوم مناسبات خود با انگلیس گفت: مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا با انگلیس دچار تغییراتی می شود. احتمال بلاتکلیفی در مناسبات تجاری با انگلیس کاملا طبیعی بوده و به نظر می رسد که سرمایه گذاران کمی با تعلل پیش روند.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی و تعلل در سرمایه گذاری تجاری با انگلیس از پیامدهای اجتناب ناپذیر برگزیت خواهد بود.

رهبران کشورهای اتحادیه اروپا روز گذشته با اعلام موافقت در خصوص برگزیت زمینه اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه را فراهم آوردند. این توافق باید از سوی نمایندگان مجلس انگلیس نیز تایید شود.