به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی صبح امروز در نشست با پیشکسوتان حمل و نقل استان یزد با تاکید بر اینکه مجموعه حمل و نقل عمومی استان باید به سمت نوین شدن و الکترونیکی شدن پیش برود،‌ اظهار داشت: با تحقق این امر بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات رانندگان در سطح استان، افزود: برخی درخواست‌ها خارج از توان سازمان ما و مجموعه استان است و باید به دولت پیشنهاد شود که دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

علیخانی عنوان کرد: برخی موارد نیز به دلیل غفلت رخ داده که می توان با ارائه راهکار آنها را برطرف و شرایط بهتری را حاکم کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در مورد وضعیت لاستیک نیز بیان کرد: مشکلات حوزه حمل و نقل فقط لاستیک نیست بلکه گرانی روغن و لوازم یدکی و تعمیرات نیز از مسائل رانندگان است اما به بحث لاستیک به شکل ویژه پرداخته شده است.

وی با بین اینکه تنها ۲۰ درصد نیاز لاستیک کشور در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تامین می شود، اظهار داشت: بخشی از این واردات از مبادی قانونی و بخشی نیز به صورت غیررسمی و قاچاق وارد می شود.

علیخانی یادآور شد: بخشی از تولید داخلی نیز دستخوش مشکلات مواد اولیه ای شده که از خارج از کشور وارد می شود اما دولت مصمم است که این مشکل را برطرف کند.

وی افزود: با وجود همه این مشکلات و به رغم اینکه تامین و توزیع لاستیک جزو وظایف مستقیم راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست، اما چون دغدغه راننده، دغدغه ما نیز به شمار می رود، خود را شریک مشکلات شما می‌دانیم و به عنوان سخنگوی شما در این زمینه پیگیر مسائل هستیم.

علیخانی با بیان اینکه در بحث لاستیک اتفاقات خوبی افتاده است، عنوان کرد: با پیگیری های مجدانه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تعرفه صادرات از ۳۰ درصد به پنج درصد کاهش یافت.

وی افزود: در سطح استان نیز با پیگیری‌های زمانی قمی، استاندار سابق یزد، سرمایه‌گذاران در حوزه واردات لاستیک فراخوان شدند و با همکاری‌های انجام شده، یکی از سرمایه گذاران به زودی محموله خریداری شده را وارد کشور می کند و بقیه سرمایه گذاران نیز ظرف یک ماه آینده مجوزهای خود را دریافت و اقدام به واردات محموله لاستیک می کنند.

علیخانی خاطرنشان کرد: در مجموع، لاستیک در کل کشور کم است ضمن اینکه در استان به دلیل ارائه آمار ناقص به وزارت صنعت، معدن، تجارت، سهمیه استان کمتر از حد نیاز بود که با اصلاح این آمار، به زودی شاهد افزایش سهمیه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد سهمیه ای که برای استان یزد در نظر گرفته شده برای ناوگان حمل و نقل برون شهری و ۱۵ درصد آن مربوط به ناوگان درون شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

علیخانی در مورد ره اندازی سامانه و تلفن گویای ۱۴۱ اظهار داشت: رانندگان همه مشکلات خود را از طریق این سامانه مطرح کنند و اطمینان داشته باشند که این مشکلات رصد، بررسی و پیگیری خواهد شد.

وی گفت: در مورد بیمه نیز رانندگان هر کجا احساس کردند شرکت های بیمه گذار مشکلی ایجاد کرده اند، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اعلام کنند تا ما به عنوان شما آنها پیگیر رفع مشکل باشیم.