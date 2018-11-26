به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امیرحسین فتحی نشست صبح امروز با وزیر ورزش و جوانان را بسیار مفید و کاربردی توصیف کرد و گفت: در مجمع امروز گزارش عملکرد مالی باشگاه استقلال طی سال های 93 تا 97 توسط هیات مدیره خدمت دکتر سلطانی فر ارائه شد.

مدیر عامل باشگاه استقلال ادامه داد: گزارش حسابرس باشگاه نیز امروز ارائه شد و به تایید اعضای مجمع رسید و مقرر شد هیات مدیره نسبت به مواردی که اعضای محترم مجمع به آن تشکیک یا تردید داشتند پیگیری و رسیدگی لازم را انجام دهد. همچنین در خصوص آینده باشگاه بحث شد و امیدواریم بتوانیم مواردی را که مد نظر اعضا و ریاست محترم مجمع هست را براورده کنیم تا آینده روشنی برای باشگاه رقم بخورد.

وی در خصوص مهم ترین خواسته های اعضای مجمع گفت: توجه ویژه به تیم های پایه و استفاده باشگاه از نفرات خودی، فرستادن بازیکن به تیم های خارجی و احداث یک مجموعه ورزشی اختصاصی برای باشگاه از مواردی بود که به توسط وزیر محترم ورزش به هیات مدیره به طور جدی تکلیف شد که پیگیر آن باشند.

فتحی در پایان در خصوص مکان و زمان بهره برداری از مجموعه ورزشی استقلال گفت: دو مکان را شناسایی کردیم و کار مطالعاتی بر روی آن انجام می دهیم و امیدواریم بزودی بعد از نهایی شدن فاز های اول و دوم این مجموعه، موارد را به اطلاع عموم برسانیم.