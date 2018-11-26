دستور حجتی برای امدادرسانی فوری به زلزله زدگان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارت خانه بلافاصه پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه طی تماس های تلفنی جداگانه با رئیس سازمان جهادکشاورزی این استان، ضمن اطلاع از وضعیت مناطق زلزله زده، دستور بسیج تمام امکانات و تجهیزات از جمله ماشین آلات سنگین پیمانکاران مستقر در منطقه جهت امداد رسانی فوری به روستائیان و عشایر را صادر کردند.

در پی دستور وزیر جهاد کشاورزی، کلیه نیروهای جهاد کشاورزی شهرستان ها با حضور فوری در مناطق عشایری، روستایی برای کمک رسانی اقدام کرده و اکیپ هایی نیز برای برآورد خسارات بسیج و اعزام شده اند که تاکنون غیر از تعدادی از ساختمان های دولتی، خسارات عمده ای گزارش نشده است.