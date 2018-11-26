برپایی اجتماع باشکوه بسیجیان در کرمانشاه + تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه امروز دوشنبه به مناسبت پنجم آذرماه و گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد مقدس بسیج میزبان جوانان مومن و انقلابی و بسیجی کرمانشاه در اجتماع پرشور «بسیج، ۴۰ سال افتخار» بود.

خروش فداییان رهبر در میعادگاه بسیجیان در ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری حضرت امام (ره) شهر کرمانشاه صحنه‌های ماندگاری از بصیرت جوانان مومن و انقلابی این مرز و بوم را نشانگر بود؛ امروز همه آمده بودند تا با لبیک به رهبر و مرادشان بار دیگر سرسپردگی‌شان را اعلام کنند.

امروز همه آمده بودند تا با شهدای این مرز و بوم که پوسترهای برخی از آنها بر در و دیوار سالن آویخته شده بود تجدید بیعت کنند؛ پرچم‌های متبرک به نام ائمه اطهار (ع) هم در ورزشگاه بر روی دستان بسیچجیان به اهتزاز درآمده بود و نمایی دلنشین از دلبستگی این شجره طیبه به اهل بیت (ع) را نشان می‌داد.

خواهران بسیجی از گردان‌های الزهرا(س) نیز در این مراسم حضور داشتند تا جلوه‌های زیبایی از غیرت ارتش ۲۰ میلیونی را در کنار مردان بسیجی کرمانشاه در این اجتماع بزرگ به نمایش بگذارند و در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اعلام کنند که هنوز هم پای آرمان‌های امام راحل و ارزش‌های والای این انقلاب استوارتر از همیشه مانده‌اند.

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نسل چهارمی‌های انقلاب نیز امروز آمده بودند تا آمادگی خود را برای دفاع از کشور زیر لوای بسیج به رخ بدخواهانی بکشند که به انحراف جوانان این مرز و بوم و جدایی آنها از نظام چشم دوخته‌اند و برای رسیدن به آن به هر حربه‌ای که چنگ زدند بی‌فایده بود.

مهمان ویژه این مراسم سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف بود؛ بسیاری از مسئولان استان به دلیل حضور در مناطق زلزله‌زده استان در پی زلزله ۶.۴ ریشتری شب گذشته در این مراسم حضور نداشتند.

اجرای ورزش‌های باستانی نیز از دیگر مراسم تدارک دیده شده در این برنامه‌بود که مورد استقبال قرار گرفت؛ ورزشی که در ترویج فرهنگ پهلوانی در این دیار قدمتی دیرینه دارد.