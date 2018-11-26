به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدعلی فرحناکیان، با اشاره به تاثیر تحریم‌های تحمیلی به کشور برای ورود تکنولوژی‌های مرتبط با توربین‌های جدید نیروگاهی، گفت: با صاحبان تکنولوژی‌های جدیدی همچون توربین‌های گاز کلاس F قراردادهای درازمدتی منعقد شده که تحریم‌های یک‌جانبه اخیر آن‌ها را مختل نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل تحریم‌ها دست بسته نخواهیم بود، گفت: مباحثی در این قراردادها منجر به لغو قرارداد می‌شود که تحریم‌های یک جانبه آمریکا شامل آن شرایط نمی‌شود. در نتیجه انتقال تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی همچنان ادامه خواهد داشت. در این بین برخی محدودیت‌ها در حوزه مراودات مالی برای ما ایجاد شده است که در حال رفع آن هستیم، بنابراین تحریم‌های تحمیلی به کشور انتقال تکنولوژی را به هیچ وجه مختل نخواهد کرد.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو ادامه داد: از سوی مقابل کشور ما با توافقنامه‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل از جمله توافق‌نامه پاریس همراه است که یکی از مزایای این توافق‌نامه این است که سازمان ملل باید در زمینه انتقال تکنولوژهای که منجر به تولید آلایندگی‌های کمتر می‌شود با کشور ما همکاری کند. استفاده از توربین‌های نسل جدید با راندمان بالای تولید انرژی نیز در همین راستا است و ورود تکنولوژی‌های جدید در بخش نیروگاهی مهم و اجتناب‌ناپذیر است.