به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در مراسم آغاز این رقابت‌ها اظهار داشت: در روز نخست این رقابت ها که از صبح امروز آغاز شده است، گروه B شامل استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، زنجان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد با هم رقابت می‌کنند.

محسن حرازی‌زاده بیان کرد: مسابقات این گروه در پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر یزد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در دو بخش تئوری و عملی، دانسته‌های خود را ارزیابی می کنند.

وی با اشاره به اینکه در طول برگزاری مسابقات رفاقت مهر، برنامه‌های مختلفی از جمله بازدید از بافت تاریخی شهر جهانی یزد و بازدید از پایگاه‌های امداد و نجات نیز پیش‌بینی شده است، افزود: عصر امروز نیز بخش دیگری از رقابت در گروه C انجام می‌شود که این گروه شامل استان‌های اردبیل، تهران، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گلستان و البرز است.

حرازی زاده یادآور شد: مسابقات ملی رفاقت مهر در بخش‌های اسکان اضطراری، حمل با تجهیزات، حمل بدون تجهیزات، CPR، ارزیابی معدوم، آتل‌بندی و باندا‍ژ برگزار می‌شود و در هر رشته سه استان برتر انتخاب و معرفی می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد خاطرنشان کرد: مجموع شرکت کنندگان در این مسابقات ۶۰۰ نفر هستند که نیمی از آنها را خواهران و نیمی دیگر را برادران تشکیل می‌دهند و به مدت ۱۰ روز با یکدیگر رقابتی دوستانه خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این دوره علاوه بر برگزاری مسابقات، برنامه کویرنوردی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده که این برنامه در صبح روز چهارشنبه با حضور شرکت‌کنندگان همه استان‌ها برگزار خواهد شد.

حرازی زاده با بیان اینکه استان کرمان سال گذشته میزبان بیست‌وهشتمین دوره از این رقابت‌ها بوده است، عنوان کرد: امیدواریم استان یزد امسال بتواند میزبان شایسته ای برای امدادگران هلال احمر از سراسر کشور باشد.