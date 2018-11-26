ناوشکن سهند و دو زیر دریایی کلاس غدیر در بندرعباس رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار مجتبی محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتم آذر ماه روز ارتش در بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: همزمان با هفتم آذر ماه ناوشکن جمهوری اسلامی سهند با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در بندرعباس به ناوگان رزمی نداجا الحاق می شود. این ناوشکن در کلاس جماران با سیستم های رزمی و ناوبری پیشرفته خواهد بود.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش در عرصه ساخت ناوهای جنگی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و بدون اتکا به خارج از کشور و با بهره گیری از جوانان و متخصصین داخلی از جمله دانشگاهها، صنعت و تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت ناوشکن و زیردریایی است.

به گفته دریادار محمدی، نیروی دریایی ارتش به خودکفایی در ساخت شناورهای رزمی رسیده است و امروز توانایی ساخت ناوشکن در مدت زمان ۱۸ ماه را طبق استانداردها دارد.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا خاطرنشان کرد: دو زیردریایی کلاس غدیر هم همزمان با ناوشکن سهند وارد عرصه دریاها خواهند شد.