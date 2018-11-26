برگزاری ۹ دوره مسابقات پرورش اندام در استان ایلام

محسن پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات در حوزه پرورش اندام و مچ اندازی آقایان و بانوان، پرس سینه، لیفتینگ، کنگره زنی و نیز قویترین مردان در فضای باز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه آموزش نیز دوره مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه سه که در سال گذشته برگزار شد هم اکنون نتایج آن اعلام شده و ۸۴ درصد قبولی داشتیم که کارت و گواهینامه های این مربیان هم اکنون در هیئت بدنسازی وجود دارد مابقی هم طی ماههای آینده به مربیان اهدا می شود.

پیری عنوان کرد: حدود ۴۰ باشگاه بدنسازی در شهر ایلام فعال بود که هم اکنون ۲۳ باشگاه فعال دیگر به این باشگاه اضافه شده و به ۶۳ باشگاه افزایش یافته است که این خود نشان می دهد که در استان از این رشته به خوبی استقبال می شود در حوزه بدنسازی و پرورش اندام نیز استعدادهای بسیار خوبی در استان داریم.

وی از نظارت در باشگاه ها در بحث مصرف مکمل و داروهای نیروزا خبر داد و افزود: ما کمیته ای در هیئت بدنسازی تحت عنوان کمیته بازرسی داریم که در شهر ایلام و سایر شهرستان ها وضعیت باشگاه ها را بررسی و رصد می کنند و باشگاه ها حق ندارند مکمل یا داروی نیرو زا به ورزشکاران بدهند و استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به این که جوانان استان به این رشته ورزشی تمایل زیادی دارند به خصوص در حوزه فیزیک و بدنسازی ما این احتمال را می دهیم که در سال های آینده ورزشکاران ما بتوانند در همه قسمت های پرورش اندام و بدنسازی افتخارآفرینی کنند و ورزشکاران خوبی را در تیم ملی داشته باشیم.