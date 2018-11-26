به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در مراسم افتتاح مرکز تشخیصی بیماری های ریوی مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد اظهار داشت: این مرکز یک مرکز مهم تخصصی درمانی است و با تلاش و کوشش و جذب پزشکان مجرب می توان رضایت مندی مردم را جلب کرد.

سلامت یک حقوق انسانی است

وی تصریح کرد: سلامت یک حقوق انسانی است و در این مورد نباید حواشی دخالت کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: به هیچ عنوان نباید اجازه داد مانعی برای خدمت رسانی و پیشرفت در مسیر بهداشت و درمان به وجود بیاید.

کمک به انسان نیازمند به خصوص در بحث سلامت یک وظیفه شرعی است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در دین مبین اسلام کمک به انسان نیازمند به خصوص در بحث سلامت یک وظیفه شرعی است، تصریح کرد: نگاه ها در مجموعه بهداشت و درمان باید خدایی باشد.

وی گفت: بدترین تبعیض، تبعیض در درمان انسان هاست و این مصداق بدترین ظلم نیز است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با قابل تحسین شمردن اقداماتی که در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی صورت گرفته است، اظهار کرد: لرستان ظرفیتی دارد که ایجاب می کند آخرین امکانات و نیروهای متخصص در آن مهیا باشند.

لرستان نباید کمبود نیروی متخصص و امکانات درمانی داشته باشد

آیت الله میرعمادی ادامه داد: استان لرستان نباید نسبت به سایر استان ها کمبود امکانات و نیروی متخصص داشته باشد.

وی با اشاره به راه اندازی سایت بین المللی مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد، عنوان کرد: همواره باید به دنبال انتخاب برتر و راحت تر برای مردم و در کنار آن ایجاد فضای شفافیت باشیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تأکید کرد: یکی از بدترین معضلات جامعه جاهل بودن آن است و برای رفع آن باید جامعه را به سوی علم و صداقت نگه داریم.

آیت الله میرعمادی گفت: از همه بالاتر این موضوع است که در درمان راهی را انتخاب کنیم که حقوق شهروندی به خوبی رعایت شود و راه اندازی این سایت می تواند در ایجاد این مسیر بسیار موثر باشد.