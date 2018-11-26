مراسم تکریم بازنشستگی حمیدرضا نجفی در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و قدردانی از ۲۵ سال خدمت حمیدرضا نجفی در دفتر رادیو فرهنگ برگزار شد. دراین مراسم که مدیران شبکه و همکاران نجفی حضور داشتند تقدیرنامه و لوح یادبود رادیو فرهنگ توسط مدیر رادیو فرهنگ به آقای نجفی اهدا شد.

حمیدرضا نجفی در سابقه کاری خود سابقه راه اندازی و مدیریت رادیو شهری زابل و مدیریت پژوهش اداره کل پژوهش‌های رادیو را دارد. همچنین وی ۱۵ جلد کتاب در حوزه ارتباطات، رادیو و رسانه نیز تالیف کرده که می توان از کتاب «رادیو در عصر جهانی شدن»، مطالعات رسانه، مهارت های ضروری برای رادیو و چندین مقاله در حوزه ارتباطات نام برد.