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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

مراسم تکریم بازنشستگی حمیدرضا نجفی در رادیو فرهنگ

مراسم تکریم بازنشستگی حمیدرضا نجفی در رادیو فرهنگ

حمیدرضا نجفی کارمند با سابقه رادیو فرهنگ و نویسنده چندین جلد کتاب پس از ۲۵ سال خدمت در سازمان صدا و سیما بازنشسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و قدردانی از ۲۵ سال خدمت حمیدرضا نجفی در دفتر رادیو فرهنگ برگزار شد. دراین مراسم که مدیران شبکه و همکاران نجفی حضور داشتند تقدیرنامه و لوح یادبود رادیو فرهنگ توسط مدیر رادیو فرهنگ به آقای نجفی اهدا شد.

حمیدرضا نجفی در سابقه کاری خود سابقه راه اندازی و مدیریت رادیو شهری زابل و مدیریت پژوهش اداره کل پژوهش‌های رادیو را دارد. همچنین وی ۱۵ جلد کتاب در حوزه ارتباطات، رادیو و رسانه نیز تالیف کرده که می توان از کتاب «رادیو در عصر جهانی شدن»، مطالعات رسانه، مهارت های ضروری برای رادیو و چندین مقاله در حوزه ارتباطات نام برد.

کد مطلب 4468517
فریبرز دارایی

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