به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت اسلواکی از شنبه این هفته در کمپ تیم های ملی و با حضور علی اصغر حسن زاده و قدرت بهادری دو لژیونر ایران آغاز شد.

حسن زاده و بهادری در تیم شنزن چین بازی می کنند و برای همراهی تیم ملی، به ایران آمده اند. با این حال قدرت بهادری روز شنبه و بعد از حضور در تمرین تیم ملی، با سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم صحبت و از ادامه حضورش در تیم ملی عذرخواهی کرد.

بهادری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: من به اردوی تیم ملی رفتم و با آقای ناظم الشریعه هم صحبت کردم. فعلا به دلیل یکسری مشکلات شخصی تصمیم گرفتم در خدمت تیم ملی نباشم. باید مشکلاتم را حل کنم.

بازیکن تیم ملی فوتسال تاکید کرد: اگر توانستم و مدنظر کادر فنی بودم، بعدا در خدمت تیم ملی خواهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در اسلواکی به ترتیب به مصاف روسیه و اسلواکی می رود. این تورنمنت در «فیفا دی» است و لژیونرها مشکلی برای همراهی تیم های ملی ندارند.