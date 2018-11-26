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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

به دلیل مشکلات شخصی؛

قدرت بهادری از تیم ملی فوتسال کناره‌گیری کرد

قدرت بهادری از تیم ملی فوتسال کناره‌گیری کرد

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران باوجود دعوت به اردوی آماده سازی، به دلیل مشکلات شخصی از این تیم کناره‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت اسلواکی از شنبه این هفته در کمپ تیم های ملی و با حضور علی اصغر حسن زاده و قدرت بهادری دو لژیونر ایران آغاز شد.

حسن زاده و بهادری در تیم شنزن چین بازی می کنند و برای همراهی تیم ملی، به ایران آمده اند. با این حال قدرت بهادری روز شنبه و بعد از حضور در تمرین تیم ملی، با سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم صحبت و از ادامه حضورش در تیم ملی عذرخواهی کرد.

بهادری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: من به اردوی تیم ملی رفتم و با آقای ناظم الشریعه هم صحبت کردم. فعلا به دلیل یکسری مشکلات شخصی تصمیم گرفتم در خدمت تیم ملی نباشم. باید مشکلاتم را حل کنم.

بازیکن تیم ملی فوتسال تاکید کرد: اگر توانستم و مدنظر کادر فنی بودم، بعدا در خدمت تیم ملی خواهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در اسلواکی به ترتیب به مصاف روسیه و اسلواکی می رود. این تورنمنت در «فیفا دی» است و لژیونرها مشکلی برای همراهی تیم های ملی ندارند.

کد مطلب 4468522

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