اقتصاد آمریکا با سرعت در حال سقوط است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی،ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان شهرستان بندرعباس بیان داشت: ملت ایران در آستانه جشن چهلمین سالگرد پیرزوی انقلاب اسلامی هستند. ایران اسلامی ۴۰ سال در حال مبارزه با قدرت های بزرگ مادی، امکاناتی و تجهیزات است.

سردار نقدی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران با حمایت های غیبی خداوند در جبهه حق، در برابر امکانات بسیار نابرابر جبهه ناحق همیشه پیروز بوده است و کشور سازنده پیشرفته‌ترین سلاح‌های جنگی در مقابل قدرت ملت ایران ناتوان و عاجز بوده است.

وی عنوان کرد: ملتی که در زمان طاغوت ۷۰ درصد مردم آن در مناطق محروم و کم برخوردار زندگی می‌کردند و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد زنان جامعه سواد خواندن و نوشتن نداشتند اکنون رتبه ۱۵ یا ۱۶ علمی جهان را کسب کرده است.

وی ادامه داد: ایران دارای برترین فناوری‌های روز جهان است که تنها هفت الی هشت کشور در دنیا به آن دسترسی دارند. امروز جوانان ایرانی در تمامی عرصه های علمی جزو رتبه های برتر جهانی قرار دارند.

سردار نقدی با بیان اینکه چرخه پرتاب ماهواره و بیو تکنولوژی ازجمله توانایی‌های ملتی است که ۴۰ سال در حال جهاد علمی بوده ،گفت:کشوری که مردمش در محرومیت به سر می‌بردند و از امکانات اولیه همچون برق، آب‌لوله‌کشی، مخابرات و راه‌های مناسب بی‌بهره بودند اکنون در اوج پیشرفت و اقتدار قرار دارند.

وی ادامه داد: در سال‌های اول انقلاب برخی از مناطق هرمزگان محروم و از امکانات رفاهی بی‌بهره بودند همچنین از هر یک هزار نوزاد ایرانی ۱۶۵ کودک جان می‌باختند و بیماری‌های واگیردار مثل حصبه و ..دسته‌دسته مردم را به کام‌ مرگ می‌کشاند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران تصریح کرد: هم‌اکنون۸۰ هزار خانه بهداشت در کشور احداث‌شده و به برکت انقلاب۱۰۰ درصد روستاهای ما برق‌دارند همچنین ۹۱ درصد از جاده‌های کشور آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه امکانات به‌دست‌آمده در پرتو استقلال و ایستادگی در برابر آمریکاست،افزود:در طول چند دهه حیات رژیم اسفناک پهلوی تنها ۱۰۷ عنوان کتاب چاپ شد این در حالی است که در سال ۹۶، تنها 11 هزار عنوان کتاب به چاپ رسیده که معادل ۱۰ برابر کل دوران رژیم پهلوی است.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران نقدی با اشاره به اینکه درگذشته وقتی آمریکا به سمت کشوری حرکت می‌کند آن دولت از ترس سقوط می‌کرد، تأکید کرد: در زمان کنونی وقتی رزمندگان شجاع ایران تفنگداران آمریکایی را دستگیر کردند نیروهای نظامی آمریکا از ترس لباس خود را خیس می‌کنند.

وی با اشاره به فروپاشی دولت آمریکا از درون گفت: آمریکا در سال‌های قبل بیشترین ذخایر ارزی جهان را داشت اما اکنون ۲۱ هزار میلیارد دلار بدهکار است همچنین هر غروبی که فرامی‌رسد ۲.۵ میلیارد دلار به بدهی آن اضافه می‌شود و به‌صورت صعودی در حال سقوط است.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران با بیان اینکه کشورهای دیگر به‌سختی می‌توانستند با روسای دولت امریکا دیدار کنند، اظهار کرد: ازآنجایی‌که از قدرت و اقتدار آمریکا در جهان کاسته شده لذا برخی کشورها از جمعه رئیس‌جمهور افغانستان حاضر نشد که در فرودگاه با رئیس‌جمهور این کشور ملاقات داشته باشد.

سردار نقدی با تأکید بر اینکه قدرت آمریکا در حال افول است، بیان کرد: دولتی که بر خاک بیشتر کشورها ازجمله عراق، سوریه و یمن تسلط داشت اکنون وضعیت کنونی این کشور را پس از چهل سال مبارزه با ملت ایران را ببینید. ۹۰درصد از خاک کشور سوریه که در اختیار نیروهای تکفیری بود ، طی سال‌های اخیر تمام خاک سوریه به‌جز ۵ درصد آن باز پس گرفته شد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه بسیج سوریه به تاسی بسیج ایران تشکیل‌شده است، بیان کرد: نیروهای مردمی سوریه، یمن با الگو گیری از بسیج و انقلاب ایران توانستند دشمن را شکست دهند.

سردار نقدی با اشاره به آشوب‌های ایجادشده توسط آمریکا در ایران یادآور شد: دی‌ماه سال گذشته مردم ایران به نفع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند و پیروزی را به دست آوردند.

وی با اشاره به تشکیل ناتوی عربی با همکاری مصر، اردن برای حمله به ایران اظهار کرد: ازآنجایی‌که آمریکا با همه اتم‌ها و ناوهای هواپیمابر لقمه بزرگ‌تر از دهانش برداشته بود، شورای همکاری خلیج‌فارس منحل شد.

نقدی با بیان اینکه صهیونیست‌ها بدانند که نیروهای انقلاب روزبه‌روز حلقه محاصره را تنگ‌تر خواهند کرد،گفت:اگر آمریکا می‌خواهد جان سالم از این معرکه به در ببرد حساب خود را از صهیونیست‌ها جدا و پاسگاه‌های نظامی را از ملت اسلامی دور کند.

وی با اشاره به اینکه تجربه چهل‌ساله نشان می‌دهد که جایی برای آمریکا و نیروهای نظامی آن‌ها در منطقه نیست، افزود: در زمان رژیم شاه بود که ملت ما دست‌خالی بود و نیروی مسلح، قوای نظامی ساواک، رسانه و اقتصاد در دست شاه بود و همه قدرت‌های جهان از شاه حمایت می‌کردند ملت ایران با دستان خالی در برابر دشمنی دست‌پر ایستاد و پیروز شد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران ملت ایران با تأکید بر اینکه در طول انقلاب با توکل به خدا، خودباوری و اعتمادبه‌نفس پیروز شده است، تصریح کرد:۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و مشکل اقتصادی و جنگ اقتصادی ساده‌ترین مشکل پیش روی ملت ما بوده است.