امروز منتظر حکم شهردار هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام با اشاره به موضوع صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور گفت: امروز آخرین مهلت ۱۰ روز کاری برای صدور حکم شهردار است و خوشبختانه خبر های خوبی به گوش می رسد و بر این اساس منتظر صدور حکم شهردار هستیم.

وی ادامه داد: البته ما شنبه منتظر این حکم بودیم ولی سخنگوی وزارت کشور اعلام داشتند که هنوز نتیجه استعلام ها از مراجع ذی ربط نرسیده و قاعدتا امروز باید نتیجه اعلام شود.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر تهران همان زمان که ۵ نفر نهایی را معرفی کرده بود استعلام کاندیداها را از مراجع ذیصلاح خواستار شده بود که البته در آن مقطع موضوع خاصی به شورا اعلام نشده بود و لذا انتظار ما این بود که حکم شهردار زود تر زده شود.

نژادبهرام اظهار داشت: البته این موضوع را باید متذکر شد که این حساسیت ها نشان دهنده ی اهمیت جایگاه رفیع شهردار تهران است. جایگاه شهردار تهران به واسطه حوزه پایتخت جایگاه حساسی است و تمرکز بیشتری می طلبد. از سوی دیگر جمعیت تحت مدیریت شهردار تهران بالغ بر چند میلیون نفر است که حتی در مقایسه با برخی کشور ها هم بیشتر است و این یعنی مقام شهردار تهران دارای اهمیت ویژه ای است. از حیث بودجه نیز شهرداری تهران هموزن سه وزارتخانه می باشد لذا این جایگاه حساسیت های خود را دارد. اینها همه نشان دهنده ی اهمیت مدیریت شهری تهران و جایگاه شهردار تهران است که همه باید این حساسیت را درک کنند چه آنانکه در این مسند قرار می گیرند و چه آنان که با این حوزه در ارتباط خواهند بود.

نزاد بهرام بار دیگر تاکید کرد: با این وجود اخبار خوبی به گوش می رسد و ما امروز منتظر صدور حکم شهردار تهران هستیم.

عضو هیات رییسه شورا خاطر نشان ساخت: اگر امروز حکم شهردار تهران صادر نشود وزیر کشور باید دلایل این امر را بیان کند و اگر شورا نپذیرد موضوع به شورای حل اختلاف متشکل از نمایندگان سه قوه ارسال خواهد شد تا آنجا تصمیم گیری شود.

نژاد بهرام گفت: با این وجود شورا انتخاب خود را کرده و بر انتخابش نیز مصر خواهد بود.