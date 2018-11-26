به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی بسیجیان تویسرکان در مصلی امام خمینی(ه) با اشاره به اینکه امروز یک روز تاریخی و ماندگار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: همه آنهایی که در فرآیند حرکت رو به پیش انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند و موقعیت سربلند و سرشار از عزت امروز ایران اسلامی را در عالم رقم زده‌اند قدر روز تاریخی پنجم آذر را می‌دانند.

وی بابیان اینکه پنجم آذرماه تاریخ تولد جریانی به نام بسیج است که به موازات عظمت انقلاب اسلامی برای پاسداری از دستاوردهای گسترده‌ جمهوری اسلامی حرکت کرده و دارای توان دفاعی، حماسه‌آفرینی و عملکرد درخشان در تاریخ انقلاب است، گفت: اگر بسیج نبود امروز شاهد این افتخارات، عظمت و این موقعیت نبودیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بسیج را از موهبت‌های الهی دانست که با تدبیر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران همراه با انقلاب متولد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد تاثیرگذاری گسترده انقلاب اسلامی ایران در عالم هستیم، بیان کرد: انقلاب اسلامی همانند خورشیدی است که با طلوعش تاریکی‌ها از زوایای این کره خاکی رخت بربسته است.

غلامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به پابرهنگان، مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان یک موقعیت و جایگاه جدید بخشیده است ادامه داد: امروز نهضت بیداری از تاثیرات انقلاب اسلامی است و بسیج در این میان نقش کلیدی و حیاتی دارد.

وی به شرایط حساس امروز کشور اشاره کرد و گفت: به رغم همه توطئهٰ‌های دشمن علیه ملت، انقلاب و نظام، ایران اسلامی با همان شتاب گذشته به مسیر خود ادامه می دهد.