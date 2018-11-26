به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان ها، رییس مرکز سیمای استان ها طی حکمی حجت الله نادرنیا یگانه را به عنوان سرپرست ارزیابی سیمای استان ها منصوب کرد.

در این حکم سید عباس فاطمی به هدایت هوشمندانه و کارکرد گرایانه برنامه ها، روز آمد کردن شاخص های ارزیابی برنامه ها، تهیه ساز و کار تشویق و ایجاد انگیزه در تولید برنامه ها، توجه ویژه به مولفه های بومی و منطقه ای، ارزیابی صد در صد تولیدات الف، ب و ۱۰ درصد طبقات «ج و د» شبکه های استانی، ارزیابی و رتبه بندی ۶ ماهه و سالانه سیمای مراکز، پی گیری و رصد ویژه برنامه های مناسبتی و ... تاکید کرده است.

رییس مرکز سیمای استان ها در پایان این حکم از تلاش های عباس عادلی که بازنشسته شد، قدردانی و تشکر کرد.

حجت الله نادرنیا یگانه مدیریت تامین برنامه پخش صدا و سیمای مرکز لرستان، تهیه کنندگی نویسنده و مجری برنامه های مختلف تلویزیونی، مشاور کارگردان و نویسندگی مجموعه های مستند و کارشناس نظارت در حوزه طرح و برنامه و برنامه ریزی شبکه قرآن سیما را در سوابق فعالیت های خود به ثبت رسانده است.