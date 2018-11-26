به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در جریان تمرین امروز پرسپولیس خبر از اعتصاب بازیکنان تیمش و عدم حضور آنها در جلسه تمرینی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان داد.

سرمربی پرسپولیس در حالی این خبر را به اصحاب رسانه اعلام کرد که مدیران باشگاه اعلام کرده بودند هیچ مشکلی تا کنون برای پرداخت ها نداشته اند و بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه کرده اند.

از این رو سید جلال حسینی عصر امروز به باشگاه پرسپولیس مراجعه می کند تا در خصوص اعتصاب بازیکنان این تیم به حمیدرضا گرشاسبی توضیح دهد.

کاپیتان سرخپوشان به نمایندگی از بازیکنان این تیم به دیدار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می رود تا مشکلات مالی بازیکنان را پیگیری کند.