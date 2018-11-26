دانشگاه آزاد و معاونت علمی ۲ تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، این تفاهم نامه با عنوان «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» و «حمایت از توسعه ثبت اختراع بین المللی» امضا شده است.

این تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور، ترغیب، تسهیل و ایجاد انگیزه برای بازگشت دانش آموختگان و متخصصان خارج از کشور، ارتقا سطح علمی و پژوهشی پایگاه تخصصی «همکار» امضا شد.

بیژن رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: براساس این تفاهم نامه، ۹۰درصد حمایت از ثبت پتنت ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این تفاهم نامه به محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه کمک می کند تا در این حوزه و برای ثبت پتنت های خود دغدغه نداشته باشند.

علی مرتضی بیرنگ قائم­ مقام امور بین­ الملل و رئیس مرکز تعاملات بین ­المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست­ جمهوری در این نشست گفت: در برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چند سال گذشته، بیش از هزار نفر از متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور به ایران بازگشته­ اند.

وی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های استارت­ آپ و دانش بنیان گفت: باتوجه به این پتانسیل ها، دانشگاه آزاد اسلامی می تواند میزبان خوبی برای متخصصان ایرانی خارج از کشور باشد.

مهدی الیاسی معاون سیاست­ گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از حلقه های مفقوده در حوزه علم و فناوری کشور، نظام مدیریت مالکیت معنوی است، گفت: یکی از اهداف انعقاد تفاهم نامه حمایت از توسعه ثبت اختراع بین المللی، تقویت مالکیت معنوی در کنار رشد علمی در دانشگاه است.

وی اظهار داشت: همواره یک عدم توازن میان دو شاخص مهم تعداد مقالات معتبر و تعداد پتنت ها وجود دارد.