به گزارش خبرنگار مهر،‌ منصور غلامی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آئین افتتاح جشنواره ملی حرکت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایده های برتر دانشجویی با معرفی صاحبان ایده به صندوق های حمایت از پژوهشگران و حمایت از نوآوری و شکوفایی علمی که زیر مجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد،‌ معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها به دلیل محدودیت های مالی به خودی خود نمی توانند روی ایده های برتر سرمایه گذاری کنند،‌ ادامه داد: این در حالی است که دانشگاه های پس از شناسایی دانشجویان نخبه و صاحبان ایده های برتر می توانند ایده های که استانداردها و شرایط لازم برای اخذ حمایت های مالی از سوی صندوق های مذکور را داشته باشند به این صندوق های حامی معرفی کنند.

وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری تصریح کرد: جشنواره حرکت فرصتی برای کاربردی کردن ایده ها و دستاوردهای علمی دانشجویان است و ایده اولیه دانشجویان با حضور در این جشنواره رشد می کند و به شکل صنعتی و کاربردی در سطح یک مرکز یا واحد در حال اجرا قرار می گیرد.

غلامی با اشاره به حمایت علمی گروه های آموزشی دانشگاه ها و دانشکده ها از انجمن های علمی دانشجویی تصریح کرد: دانشجویانی که کارهای خوب و موفقیت آمیز در این نوع جشنواره ها داشته‌اند می توانند سیر تکاملی ایده های خود را از طریق شرکت های دانش بنیان و استارتاپ هایی که در حقیقت ایده های جدید را شکل می دهند دنبال کنند.

گفتنی است یازدهمین جشنواره ملی حرکت با هدف ایجاد پیوند بیشتر انجمن های علمی دانشگاه ها با بخش های مختلف کشور به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور حدود ۵۴۰ تن از ایران و ۸۵ میهمان از ۳۹ کشور خارجی تا هفتم آذر در دانشگاه اصفهان ادامه دارد.