حل آسیب های اجتماعی ایلام نیازمند فعالیت جهادی و عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان در استانداری ایلام اظهار داشت: در بحث آسیب های اجتماعی امروز وقت اجراست و باید از حوزه تئوری خارج شویم چراکه مطالعات زیادی تاکنون در این حوزه صورت گرفته است و بایست در عمل به آن موضوعات پرداخت.

وی گفت: با ورود به میان مردم و جوانان و ارائه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی نسبت به رفع این مشکلات از بین جوانان اقدام کنیم.

استاندار ایلام خواستار فعالیت جهادی و عملیاتی مدیران و حضور آنان در صحنه مبارزه با آسیب های اجتماعی شد و گفت: بحث خودکشی، نزاع های فردی و اجتماعی، بیکاری از جمله مسائل مبتلا به جوانان استان است و برای رفع این معضلات بایست به میان آنان رفت و با کار میدانی، جهادی و عملیاتی نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از خانواده های استان با تعداد افراد بیکار بالا با مشکلات متعددی رو به رو هستند و باید در این رابطه با یک اقدام جهادی و انقلابی به سمت فرهنگ سازی مناسب برای رفع این مشکلات برویم.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: وقتی ما با مشکلی حاد رو به رو هستیم باید با کار انقلابی، خارج از برنامه های روزمره با برنامه ریزی درست و به موقع و با تلاش جهادی نسبت به رفع آن اقدام کنیم.