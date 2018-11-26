۴۱۸۵ کودک ساروی غربالگری شنوایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید آیت اله موسوی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح برنامه غربالگری شنوایی سنجی کودکان در شهرستان، با اشاره به اجرای موفق فاز اول برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله شنوایی زود هنگام در نوزادان را از جمله اهداف بیان کرد و گفت:فاز دوم این طرح در مقطع پیش دبستانی در کودکان ۳ تا ۶ سال در حال اجرا است.

مدیر بهزیستی ساری اظهار داشت: درسالهای قبل فقط خدمات به معلولان ارائه می شد و در راستای پیشگیری پیشرفتی نداشت اما با گذر زمان بهزیستی توانست طرح هایی در راستای پیشگیری از معلولیت ها داشته باشد، زیرا امروزه بحث پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار است هرچند برای مشکلات کم شنوایی یا ناشنوایی کودکان ممکن است نتوانیم اقدام کاملی انجام دهیم اما با توانبخشی آسیب های آنان را به حداقل خواهیم رساند.

وی به غربالگری های صورت گرفته شنوایی سنجی ازسوی بهزیستی اشاره کرد و گفت: بهزیستی تا به امروز موفق عمل کرده و در برش سازمانی هفت هزار سنجش شنوایی باید صورت بگیرد که تاکنون چهار هزار و ۱۸۵ سنجش شنوایی از سوی بهزیستی صورت گرفته و ۹۳ درصد برنامه انجام شده است.