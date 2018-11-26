مهدوی برای پرسپولیس سوت می زند صفایی برای استقلال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران چهار دیدار از هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر از سوی کمیته داوران مشخص شدند. اسامی داوران این هفته از بازی ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۷ آذرماه

* فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان ؛ ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

داور:مهدی مرجانزاده کمکها: رضا سخندان – محمدرسول ذورقی – سعید رحیمی مقدم ناظر: محمود رفیعی

پنجشنبه ۸ آذرماه

* نساجی مازندران – سپیدرود رشت ؛ ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

داور: علیرضا فغانی کمکها: بابک داوری – امیر مبشر – سیدمهدی سیدعلی ناظر: حسین نجاتی

* ماشین سازی تبریز – پرسپولیس تهران ؛ ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

داور:سیدرضا مهدوی کمکها: میریعقوب حجتی – حمیدرضا کنعانی – شاهو اصلانی ناظر: علی خسروی

* استقلال تهران – صنعت نفت آبادان ؛ ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران

داور: علی صفایی کمکها: مهدی عالیقدر – مهدی شفیعی – جواد محمدی ناظر: حیدر شکور