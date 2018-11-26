به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله اصیل، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه‌های تاریخ، ادبیات و فلسفه شنبه سوم آذر ۱۳۹۷ در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت. او در سال ۱۳۱۶ در ملایر پا به جهان گذاشت و در سال ۱۳۵۳ از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ کرد. علاقه او در حوزه علوم انسانی شاخه‌های متفاوتی را دربر می‌گرفت.

از جمله پژوهش‌های منتشر شده او می‌توان به «مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت»، «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظریه‌پردازی مدرنیته ایرانی»، «آرمانشهر در اندیشه ایرانی»، «رساله‌های میرزا ملکم خان ناظم الدوله»، «سیری در اندیشه سیاسی کسروی»، «برگزیده و شرح سیاستنامه خواجه نظام الملک»، «برگزیده و شرح اشعار ملک الشعرای بهار»، «برگزیده و شرح اشعار اشرف الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال)»، «دهخدا در افق روشنفکری ایران: پژوهشی در ساحت‌های گوناگون اندیشه دهخدا» اشاره کرد.

وی همچنین مترجم «کتاب ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما» نیز بود. این کتاب را دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی به زبان انگلیسی برای دانشجویان غیرایرانی و علاقه مندان انگلیسی زبان ادبیات ایران نوشت که با ترجمه حجت الله اصیل از سوی نشر نی منتشر شد و تاکنون پنجمین چاپ خود را نیز پشت سر گذاشته است.