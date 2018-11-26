نیروگاه شازند در مواقع اضطرار ناچار به استفاده از سوخت مازوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بادرستانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹۹ درصد سوخت نیروگاه شازند گاز بوده و به دلیلی بروز مشکل، سه روز از روزهای هفته گذشته از مازوت در حدود ۵۰ درصد استفاده شده است.

مدیرعامل نیروگاه حرارتی شازند گفت: این نیروگاه نقش بسیار مهم و حیاتی را در تولید برق کشور دارد. بنابراین در زمان قطع گاز دو راه حل بیشتر وجود ندارد یکی اینکه واحد را خاموش کنیم که برای این اقدام باید از تهران اجازه گرفته شود و راه حل دوم سوزاندن مازوت است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجازه خروج از روند کار را نداشتیم و یک واحد نیز از مدار خارج بوده، ۵۰ درصد سوخت گاز نیروگاه را از مازوت استفاده کردیم این در حالی است که در پنج سال گذشته ۹۸ درصد سوخت نیروگاه گاز بوده است.

مدیرعامل نیروگاه شازند توضیح داد: امسال نیز تمام تلاش ما این بوده که سوخت نیروگاه گاز باشد و خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون ۹۹درصد سوخت گاز بوده و در این زمینه شرکت گاز همکاری و تعامل بسیار خوبی با ما داشته است.

بادرستانی خاطر نشان کرد: مصرف مازوت برای خود نیروگاه نیز مقرون به صرفه نیست، زیرا سه تا چهار برابر سوخت گاز هزینه دارد. همچنین راندمان کار را پایین می‌آورد و مهم تر از همه اینکه تاسیسات نیروگاه را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت شهر اراک و آلودگی هوا ما نیز تمایلی به استفاده از سوخت مازوت نداریم و بیشتر اقدامات فنی که قرار است انجام دهیم را در زمستان در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل نیروگاه شازند افزود: سلامت شهروندان برای ما نیز دارای اهمیت است به همین منظور تلاش می‌کنیم تا کمترین میزان آلودگی را با عدم استفاده از سوخت مازوت برای شهر اراک و شهروندان داشته باشیم.