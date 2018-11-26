به گزارش خبرگزاری مهر، در این ابلاغ آمده است: جلب مشارکت فرهنگیان در تصمیمگیریهای کلان از اهداف بسیار مهمی است که وزارت آموزشوپرورش آن را در برنامههای پیشنهادی خود برای مسیر تحول، ضروری و بیبدیل میداند و بر این باور است که پیشرفت و اعتلای تعلیم و تربیت با همراهی منابع انسانی محقق میشود.
در این ابلاغیه ذکر شده است که شورای عالی آموزشوپرورش رکن بالادستی در سیاستگذاری وزارت آموزشوپرورش است که ریاست آن را رئیسجمهور بر عهده دارد. در این راستا برنامه برگزاری انتخابات برای معرفی سه نفر صاحبنظر از فرهنگیان شاغل از هر یک از دورههای تحصیلی به جمع اعضای رسمی و پیوسته شورای عالی آموزشوپرورش ازجمله اقداماتی است که میتواند حضور مؤثر معلمان و مدیران مدارس را در بالاترین سطح مدیریت آموزشوپرورش رقم زند و نویدبخش آثار و نتایج تعلیم و تربیتی پویا و اثربخش باشد. انتظار میرود خانواده بزرگ فرهنگیان در این رفتار اجتماعی - فرهنگی سهیم شوند و با آگاهی از توان، دانش و مهارتهای خود در هریک از موقعیتهای این انتخابات، نقش تأثیرگذار خود را به بهترین وجه ایفاء کنند.
از جمله موادی که در این ابلاغیه به آن اشاره شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-در راستای برنامههای تحولی وزارتخانه و حسب مصوبه جلسه شانزدهم شورای معاونان در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ مقرر شد ۳ صاحبنظر عضو شورای عالی آموزشوپرورش بر اساس رأی مستقیم فرهنگیان برگزیده و به شورای معاونان معرفی تا پس از تأیید به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآیند.
-از بین سه منتخب کشوری الزاماً حداقل یک نفر از میان همکاران خانم باشد؛ بر این اساس انتظار میرود مشارکت زنان فرهنگی در این برنامه فرهنگی - اجتماعی گستردهتر از پیش خواهد بود.
-برای نظارت، کنترل، هماهنگی و اجرای انتخابات، ستادی با عنوان «ستاد راهبری انتخابات» با مسئولیت مشاور وزیر در ستاد مرکزی وزارت برقرارشده است.
-متناظر با ستاد راهبری انتخابات، ستادی در مختصات کوچکتر در استانها و مناطق آموزشی کشور تحت مدیریت مدیرکل آموزشوپرورش استانها و رؤسای آموزشوپرورش مناطق کشور تشکیل میشود تا پاسخگوی ابهامات احتمالی باشد.
-این انتخابات در دو مرحله برگزار میگردد؛ مرحله اول بهصورت استانی و به روش الکترونیکی برگزار می شود؛ برای اجرای مرحله اول سامانهای طراحیشده است که داوطلبان برای نامزدی انتخابات در آن ثبتنام میکنند و با دریافت تأییدیه میتوانند برنامههای خود را به جامعه فرهنگیان معرفی کنند.
۱-مرحله دوم برگزاری انتخابات، کشوری است که در این مرحله راهیافتگان مرحله استانی در محلی که ستاد راهبری انتخابات تعیین میکند، گرد هم میآیند و بهصورت حضوری با معرفی برنامههای خود باهم رقابت میکنند و درنتیجه از میان آنها سه نفر که حائز بیشترین آراء باشد، انتخاب میشوند.
-برای همه استانهای کشور با توجه به جمعیت آماری فرهنگیان آن استان، سهمیه در نظر گرفتهشده است.
-تمامی فرهنگیان شاغل رسمی و پیمانی، دانشجو معلمان و بازنشستگان در آموزشوپرورش مناطق و شهرستانها و استانها، میتوانند بهعنوان رأیدهنده در انتخابات شرکت کنند.
-تمام داوطلبانی که بهعنوان نامزد در سامانه ثبتنام میکنند باید حائز شرایط زیر باشند؛ که در سامانه نیز به آن استناد شده است: وضعیت استخدام رسمی، حداقل مدرک فوقلیسانس، حداقل ۱۲و حداکثر ۳۱سال سابقه کار و موفقیتهای علمی که متعاقباً جزئیات آن ذکر خواهد شد.
-در هیچ شرایطی داوطلبان انتخابات نباید از تبلیغات محیطی استفاده نمایند؛ اما برای تبلیغات در فضای مجازی با رعایت قواعد انتخاباتی، پروتکلهای وب محور و مقررات موجود منعی ندارد.
-منتخبین مرحله اول انتخابات (مرحله استانی یا به عبارتی راهیافتگان به مرحله کشوری) برای احراز صلاحیت خود باید از مراجع ذیصلاح که متعاقباً مجاری ذیربط معرفی خواهند شد؛ تأییدیه دریافت نمایند. این موضوع در میثاق نامهای که در سامانه و هم بهصورت حضوری در اجرای مرحله کشوری متعهد میشوند، تأکید و تصریحشده است.
-انتخاب شوندگان میتوانند از طریق سامانه انتخابات و در زمان مقرر محورهای تبلیغاتی خود را در معرض مشاهده رأیدهندگان قرار دهند.
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